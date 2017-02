Casación confirmó el procesamiento y la preventiva para José López

RUTA DEL DINERO K

La Justicia rechazó un planteo de la defensa del ex funcionario para que se volviera a revisar su situación procesal.

BUENOS AIRES.- La Cámara Federal de Casación Penal ratificó el procesamiento y la prisión preventiva del detenido ex secretario de Obras Públicas José Francisco López en la causa en la que fue arrestado cuando intentaba esconder bolsos con casi nueve millones de dólares en un convento del partido bonaerense de General Rodríguez, informaron hoy fuentes judiciales.

Los jueces Juan Carlos Gemignani y Eduardo Riggi, con la disidencia parcial de Angela Ledesma, rechazaron un planteo de la defensa de López para que se volviera a revisar su situación procesal. El procesamiento de primera instancia dictado por el juez federal Daniel Rafecas fue confirmado por la Cámara Federal, pero los abogados del ex funcionario kirchnerista, Diego Martín Sánchez y Fernando Gabriel García, apelaron la medida ante el máximo tribunal penal del país.

Sin embargo, el cuerpo refutó que existen condiciones que ameritan mantener detenido a López. "Se configuran en autos presupuestos de riesgo procesal que obstan a la concesión de la soltura anticipada, toda vez que de hacer lugar a la excarcelación de José Francisco López se concluye que habrá de entorpecer el accionar de la justicia o sustraerse a su requerimiento", subrayó el voto mayoritario y agregaron que "se observa la existencia de elementos que sustentan la medida coercitiva oportunamente adoptada".

El tribunal evaluó "todas las circunstancias que rodearon a la detención de López, esto es, conductas orientadas al ocultamiento de sumas millonarias de moneda extranjera y objetos de valor". Los camaristas de Casación agregaron que "además existen pruebas que aún están pendientes de producción y se valoró que esas maniobras clandestinas tenientes al ocultamiento de los valores provenientes del delito, permiten suponer, ante la cantidad de dinero incautado en poder del imputado, una conducta no solo obstruccionista de la acción de la justicia, sino también, la existencia de un peligro de fuga cierto".

De acuerdo a la agencia DyN, el fallo despeja de manera prácticamente total el camino para la elevación de la causa a la etapa de juicio oral y público.

