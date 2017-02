Trump se burló del rating de Arnold Schwarzenegger, que lo reemplazó como conductor de televisión

LA NUEVA ERA

El actor, que ahora está en el reality show "The Celebrity Apprentice" le respondió.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se burló hoy del índice de audiencia de Arnold Schwarzenegger, que lo reemplazó como conductor del reality show "The Celebrity Apprentice".



"Quiero que recen por Arnold, por esos ratings", bromeó Trump durante un encuentro en Washington con políticos y empresarios.



Trump era el conductor original del programa televisivo, que en principio giraba en torno a aspirantes a ser empleados en su compañía y luego se convirtió en un reality entre celebridades que compiten por fondos de beneficencia.



El actual presidente había criticado ya al ex gobernador de California tras su debut al frente del show a principios de año.



Por su parte, el portavoz de Schwarzenegger señaló que el ex gobernador estaba "rezando para que el presidente Trump pueda comenzar a mejorar sus propios índices de aprobación".



El actor respondió luego con un video en su cuenta de Twitter:"Oye, Donald, tengo una gran idea. ¿Por qué no cambiamos de puestos? Tú te quedas con la televisión, porque eres un experto en ratings, y yo asumo tu trabajo y así la gente vuelve a sentirse cómoda otra vez". (Reuters)