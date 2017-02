Trump amenazó con quitarle fondos a una universidad de California tras las protestas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó el jueves con cortar la financiación a la Universidad de California en Berkeley, tras las fuertes manifestantes ocurridas en la institución de tendencia liberal, que obligaron a cancelar un acto con un editor de extrema derecha.



"Si U.C. Berkeley no permite la libertad de expresión y practica la violencia contra gente inocente con un punto de vista diferente - ¿FUERA LOS FONDOS FEDERALES?", escribió Trump en Twitter temprano en la mañana.





