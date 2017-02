Despidos: Triaca advirtió que el Gobierno perdió la confianza en los empresarios

MERCADO LABORAL

"Hay algunos que no dejan de hacerse los vivos”, enfatizó el ministro de Trabajo nacional.

El ministro de Trabajo nacional, Jorge Triaca, admitió que el Gobierno ha perdido la confianza en algunos sectores empresarios por incumplir el acuerdo político, que establecía el compromiso de cuidar el nivel de empleo. "Hay algunos (empresarios) que no dejan de hacerse los vivos”, enfatizó el funcionario.



Triaca expresó, además, que comprende la reacción de la Confederación General del Trabajo (CGT), aunque aclaró sigue el diálogo con los representantes de la central obrera.



El titular de la cartera laboral enfatizó que la caída del empleo en algunos sectores industriales está directamente relacionada con la situación económica de Brasil. En ese sentido, planteó que la relación comercial entre ambos países ha dejado de caer, pero todavía no se recupera. Precisó que mientras años atrás las exportaciones rondaban los U$S 19.000 millones, hoy se exporta a Brasil por U$S 8.500 millones.



"Si uno mira los datos del empleo de los últimos meses del año pasado, vemos que el crecimiento del empleo empieza a contrarrestar los meses que fueron dificultosos a principios de año", indicó. “Se ha perdido la confianza con algunos sectores empresarios que tienen que dar respuesta, porque había un acuerdo político de cuidar el nivel de empleo", afirmó Triaca en una entrevista a radio Mitre de Buenos Aires.



Al apuntar contra algunos sectores empresariales por el incumplimiento del compromiso antidespidos, el ministro coincidió con los argumentos que enarbola la CGT, que en reiteradas ocasiones reclamó mayor dureza del Gobierno con los empresarios por no haber respetado el compromiso de no cesantear empleados.



"El mayor problema hoy de la economía y el trabajo argentino es la informalidad", resaltó Triaca, quien señaló que “parte de la tarea que estamos haciendo con el ministro de Modernización es ir en el sendero de mejorar las condiciones del trabajador del Estado, que han sido botines de guerra donde está lleno de gente que no cumple funciones y no brinda un servicio público”.



Juan Carlos Schmid, uno de los miembros del triunvirato de mando de la central obrera, anunció hoy que los líderes de la CGT no participarán más del diálogo con empresarios y el Gobierno. "Estamos en condiciones de afirmar que vamos a suspender nuestra participación en la Mesa de Diálogo por la Producción y el Trabajo porque se quebró la confianza. Nos encontramos ante el incumplimiento de los empresarios y la apatía del Gobierno a la hora de hacer respetar los acuerdos que se alcanzaron", señaló Schmid en declaraciones a la radio porteña Del Plata.



El Consejo Directivo de la central obrera se reunió hoy para definir la realización de un plan de lucha, que incluiría una movilización de protesta, entre otras medidas de acción directa. Triaca reafirmó también que la cartera laboral no propicia un techo para las negociaciones paritarias. “No ponemos número, como no lo pusimos el año pasado”, subrayó el ministro cuando le consultaron si la intervención del Gobierno para frenar el acuerdo paritario compensatorio de los bancarios implicaba una intención de limitar los aumentos salariales.



Además planteó que su ministerio debe abogar por una cierta homogeneidad en la pauta salarial. "Una actividad puede afectar otras. Muchas veces, las negociaciones entre las partes tienen que tener una mirada sobre el conjunto de las actividades. Uno tiene que velar por un cumplimiento homogéneo, más allá de las particularidades (de cada sector)", argumentó. (Télam)