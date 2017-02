Cómo deducir el alquiler del Impuesto a las Ganancias

CAMBIOS IMPOSITIVOS

Los inquilinos pueden restar el 40% del costo, según se informó. Pasos en la AFIP.

Los inquilinos podrán deducir del impuesto a las Ganancias el costo del alquiler desde marzo. Gervasio Muñoz, presidente de la organización Inquilinos Agrupados, explicó que el límite de la deducción es del 40% del alquiler y ejemplificó que para el caso de un pago de $ 15.000 ese tope será de $ 4.330, y para un alquiler por alrededor de $ 6.000 será de $ 2.300. La reforma se había votado a fines del año pasado en el Congreso.



El referente recordó que esta medida es retroactiva al 1 de enero de este año, a pesar que el formulario va a estar disponible en la web de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a partir del 1 de marzo.



En Inquilinos Agrupados explicaron los puntos centrales de la medida fiscal:



- Los contratos que están en curso no pueden sufrir algún tipo de modificación en el valor, por lo tanto, el inquilino puede exigir la factura de enero y no se puede modificar el valor del alquiler. “Si el propietario modifica el valor del alquiler y lo sube debe pagar más impuestos”, reflexionó Muñoz.



- Cada contribuyente que alquile una vivienda podrá descontar hasta el 40% de lo que paga del tributo, con un tope equivalente de $ 51.967 por año.



- Para hacerlo, el inquilino deberá ingresar (con clave fiscal) al Sistema de Registro y Actualización de Deducciones del Impuesto a las Ganancias (Siradig), el sistema de la AFIP en el que carga su declaración jurada de Ganancias. La primera vez que informe la deducción deberá adjuntar el contrato de alquiler en un archivo PDF.



- Cada mes deberá cargar en el fisco los datos de la factura que sirva de comprobante de pago del alquiler: número de CUIT, fecha y monto.



- Este dato es clave, ya que, según admite la AFIP, la gran mayoría de los contratos de alquiler hoy están en negro y el propietario no emite factura.



- El jefe de la AFIP, Alberto Abad, llamó a que los inquilinos denuncien a los propietarios que no tengan el alquiler de sus inmuebles en blanco.



"Desde Inquilinos Agrupados saludamos la reglamentación de esta ley que contribuirá al blanqueo del mercado de alquileres en todo el país y convocamos a los inquilinos que pagan Ganancias a que realicen la denuncia si el propietario les niega la factura, tanto en el mail de Abad como en la AFIP", indicó la entidad. (Télam)