La respuesta a un examen que emocionó a un profesor universitario

CREATIVIDAD

"El mejor examen que he corregido nunca", escribió en Facebook el docente al compartir la historia.

Alfonso Méndiz, un profesor de Publicidad que enseña en distintas Universidad, fue sorprendido gratamente por la respuesta de un alumno, que con un fábula le demostró la lección que había atendido.

Todo sucedió en la Universidad de Málaga, cuando el docente repartió los examenes con cuatro preguntas sobre Historia y Teoría de la Publicidad. "En vez de la respuesta a cuatro grandes preguntas, me encontré con un examen titulado 'La suerte no existe'. Es la historia de dos amigos, Catalina y Luis, que tuvieron la fortuna de hallar la semilla de un trébol de 4 hojas, la única flor con poderes mágicos", explicó Méndiz.

Fue tal la repercusión de la prueba, que hasta el decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad internacional de Catalunya, que no dudó en compartir en Facebook un resumen del cuento en las redes sociales: "Mientras Cati la cuidaba durante los 100 días de su gestación, Luis se pasó los primeros 99 días de festejo en festejo. No dedicó ni un instante a pensar en el trébol. Con el paso de los días, incluso llegó a olvidar la suerte que había tenido. Al amanecer del día 100, ocurrió lo esperado. Cati cosechó un precioso trébol de 4 hojas, que le otorgó poderes mágicos. Por el contrario, Luis cosechó el mayor suspenso de toda su vida. Pobre Luis. Aprendió la lección, pero nunca más tendría la oportunidad de cosechar el trébol de 4 hojas en el día en que debería haberlo hecho. Y es que la suerte sólo existe si haces que exista", escribió el estudiantes en la hoja que solo preguntaba conceptos de publicidad.

Además no se olvidó de la moraleja de la fábula, que cierra esta historia: "Te pido y me pido perdón por este suspenso, Alfonso. No estudié lo suficiente, y tampoco quise contestar barbaridades. Espero que, al menos, hayas pasado un buen rato". Obviamente el profesor le puso un 1 "por el rato agradable que me me hizo pasar, y sobre todo, por haber aprendido esa lección"

La publicación se viralizó rápidamente y algunos pedían al profesor que apruebe al alumno por su creatividad, a lo que el docente respondió: "El corazón me pide darle sobresaliente, pero no puedo premiar la falta de estudio", concluyó el Méndiz.

