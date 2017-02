Viajar desde aeropuertos de países limítrofes reduce el costo de las vacaciones

ALTERNATIVAS

Más tucumanos optan por adquirir pasajes aéreos con salidas desde las terminales internacionales, como Asunción o Foz de Iguazú, para abaratar los gastos.

El modelo de demanda en el turismo cambia y en el mercado provincial se van acentuando tendencias. Una de ellas es que cada vez más tucumanos optan por adquirir pasajes desde aeropuertos de países limítrofes, como los de Asunción, Paraguay, y Foz de Iguazú, Brasil, con el fin de achicar los costos de las vacaciones.



Las diferencias entre los precios de las líneas aéreas en Argentina y los establecidos en otros países son el principal motivo de esta práctica de los viajeros: oscilan entre un 30% y 40% durante la temporada alta, según informaron.

“Las agencias de turismo pueden gestionar los pasajes desde cualquier punto. Seguimos el movimiento de la demanda para ir mejorando la oferta para el pasajero. Nosotros hacemos el trabajo, y esa es la ventaja para el viajero cuando no tiene un conocimiento sobre cómo gestionar pasajes y otros servicios a través de las páginas de internet”, afirmó Patricia Jakubowicz, de la agencia local Patsa Turismo.



La agente de viaje explicó que, según la época, los precios de los boletos de avión pueden tener una brecha de 30% y 40%. Esto se da, sobre todo, en temporada alta: verano y julio. “Durante el resto del año, practicamente no hay diferencia alguna. La brecha que podría existir no justificaría el gasto del traslado en avión, auto particular o colectivo hasta Asunción o Foz”, explicó la empresaria, quien agregó que el lugar con menor demanda son los aeropuertos de Bolivia.



Fuentes de otras agencias de la capital provincial coincidieron en que hay casos de clientes que solicitan paquetes de servicios fuera del país para completar el viaje. “Ya cuentan con las reservas de los pasajes aéreos, en su mayoría”, dijo una de las fuentes del sector privado. El gasto en el transporte es el de mayor incidencia, junto con el hospedaje, en los costos de vacaciones.

Opciones

Decidiste tomar un descanso en el exterior y todavía no sacaste los pasajes. El tiempo de anticipación no es lo único que puede ayudarte a economizar el costo de tus pasajes, ya que hay otras estrategias que harán que tus vacaciones te salgan menos. Armate de paciencia, comprate un par de libros y respirá hondo porque van a ser viajes más largos de lo habitual.

Hay una forma de conocer Estados Unidos, El Caribe y algunos rincones de Brasil sin tener que endeudarte por años: olvidate de los vuelos directos y animate a combinar los medios de transporte. Volar a estos destinos desde ciertas ciudades de países limítrofes puede permitir un ahorro de hasta un 40% en el total de los pasajes. Puede que no sea lo más cómodo pero el descuento es tan significativo que realmente justifica la travesía.

Foz de Iguazú, Brasil; Asunción, Paraguay y, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, son ciudades a las que recurren cada vez más argentinos para tomar vuelos económicos. Sumando el traslado terrestre (auto o colectivo) hasta ellos, desde allí, abordar un vuelo internacional puede ser mucho más económico que hacerlo desde Córdoba o Buenos Aires. Tomando en cuenta Miami, el costo del pasaje en avión desde Bolivia es $ 9.200, ida y vuelta, por persona; de Paraguay, $ 9.400, mientras que Ezeiza vale más de $ 13.000.





Opción 1: auto desde Tucumán



A Santa Cruz de la Sierra



Distancia: 1.151 kilómetros.

Tiempo: cerca de 14 horas.

Costo: más de $ 2.000 en nafta.



*Dato: sin tener que desviarte, vas a encontrar hoteles en Jujuy y en Sucre para descansar antes de continuar el viaje. Los precios rondan entre $ 350 y $ 2.200 para dos personas, por noche.





A Asunción del Paraguay



Distancia: 1.094 kilómetros.

Tiempo: alrededor de 14 horas.

Costo: más de $ 2.000 en nafta.



*Dato: hoteles de pasada únicamente en Resistencia, Chaco. Cuestan entre $ 790 y $ 2.100 para dos personas, la noche.





A Foz de Iguazú



Distancia: 1.416 kilómetros.

Tiempo: 18 horas aproximadamente.

Costo: más de $ 2.000 en nafta.



*Dato: podés parar a dormir en Resistencia o Asunción. Te saldrá entre $ 390 y $ 2.800 la noche, para dos personas. Los alojamientos en Asunción son más económicos.



Opción 2: colectivo desde Tucumán, con paradas.



A Santa Cruz de la Sierra



- San Miguel de Tucumán - Salta – Santa Cruz de la Sierra: de $ 630 a $ 810. (18 horas de viaje).



- San Miguel de Tucumán – Rosario de la Frontera – Santa Cruz de la Sierra: de $ 540 a $ 790. (19 horas de viaje).





A Asunción del Paraguay



- San Miguel de Tucumán – Santiago del Estero - Resistencia – Asunción: de $ 780 a $ 1.200. (16 horas de viaje).



- San Miguel de Tucumán – Rosario de la Frontera – Metán – Resistencia – Asunción: de $ 846 a $ 1.510. (20 horas de viaje).