Precios transparentes: en Tucumán los precios no bajaron y se redujeron las cuotas con tarjeta

CONSUMO

Los comerciantes quieren unificar los costos financieros. Se mantiene el "Ahora 12" los fines de semana, pero con un 10% de interés.

La aplicación del programa "Precios Transparentes" todavía no se siente en los comercios del microcentro tucumano, en donde la mayoría de los precios se mantienen estables y sin las bajas significativas anunciadas desde el Gobierno Nacional para los pagos de contado. A primera vista, en las vidrieras se pueden ver los carteles que anticipan que los precios exhibidos corresponden a pagos en efectivo (o débito) y con tarjetas de crédito, pero aclaran que en una sola cuota. Aunque durante el fin de semana se mantendrá vigente el "Ahora 12", muchos comerciantes optaron por suspender momentáneamente sus líneas de crédito con tarjetas, a la espera de que se clarifiquen los porcentajes que cobrarán las entidades crediticias.



"Hay mucha incertidumbre y pocas certezas. Desde la casa central decidieron suspender, por el momento, las ventas en cuotas aunque los fines de semana se mantiene vigente el plan 'Ahora 12'. Los clientes entran y preguntan, porque tampoco lo tienen muy en claro", explicó Gabriela Herrera, encargada de un local de ropa para niños.



Esta tendencia se extiende a la mayoría de los comercios de indumentaria, que en muchos casos justifican que no bajaron los precios porque se encuentran en el cierre de la temporada. "Nosotros seguimos trabajando con normalidad, recibimos tarjetas y estamos esperando las nuevas normativas. Por ahora los precios no variaron. Además, estamos en una etapa de liquidación y ya hay muchos descuentos", aseguró María Sol Palacios, a cargo de un local de venta de ropa para adolescentes. "Tenemos muchos clientes fijos, así que no notamos cambios todavía", comentó.







Desde las grandes cadenas de venta de electrodomésticos aseguraron que las ventas siguen con normalidad y que, en muchos productos, ya se aplican descuentos de alrededor del 10% por el pago en efectivo. Sin embargo, y a pesar de que sus gerentes se alinearon con el discurso de las casas matrices, confesaron que la mayoría de las operaciones se hacen con tarjetas de crédito y que los mecanismos de financiación se mantienen sin variaciones.



Los comerciantes buscarán unificar los costos financieros

Para Raúl Fioretti, de la Cámara de Comerciantes del microcentro, la situación es confusa y adelantó que mañana, a las 19, en el edificio de la Federación Económica de Tucumán (FET) mantendrá una reunión con integrantes de la Dirección de Comercio y del Colegio de Contadores. "La idea es dilucidar ese programa, porque es engorroso explicarle a los clientes las nuevas condiciones comerciales. Cada tarjeta tiene su costo financiero. Queremos ver la posibilidad de unificar los porcentajes de los costos de financiación", explicó el empresario, que es consciente de que la poca información puede atentar contra las ventas.



"Asesoramos a los comercios adheridos para que aclaren en sus vidrieras que los precios ofrecidos son para compras de contado. Pero esto no es una política muy vendedora porque ya que mayoría de los clientes decide comprar cuando sabe cuánto pagará en cuotas", detalló Fioretti, que se mostró exceptico al ser consultado si este programa del Gobierno nacional ayudará a bajar los precios. "En algunos casos se puede dar pero sera una ínfima baja de precios. Los comerciantes buscaban vender. Antes perdíamos rentabilidad al vender en cuotas pero priorizábamos la agilidad en la venta", sentenció.