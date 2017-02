La curiosa confesión íntima de Magui Bravi

DIOSA

La bailarina contó detalles de su presente profesional y sentimental.

Magui Bravi, la bailarina que supo cautivar al público con su talento y con su escultural figura, realizó una entrevista con la revista Caras donde habló de su presente y donde aseguró que hace meses que no está con un hombre.

"Hoy busco un compañero que me enamore para siempre. Ya no quiero estar soltera. Un hombre tiene que ser talentoso para engancharme. Hace más de nueve meses que no salgo ni estoy con nadie", reveló la ex participante de ShowMatch.

"Es duro porque a mí me encanta estar de novia, tener a alguien que me cuide y apoye en mi profesión. Creo que esa parte sentimental insatisfecha es lo que no me deja ser completamente feliz. Me es difícil encontrar una estabilidad emocional pero confío que pronto lo conseguiré", añadio Magui al semanario.

Haciendo un lado los temas del corazón, la joven, que es una de las reinas argentinas de Instagram, también dio detalles de su presente profesional, como conductora de Clave Argentina (Canal 9). "Es algo que me divierte, me permite improvisar, mostrar más mi personalidad y espontaneidad. Con el programa viajamos todas las semanas a un destino diferente del país para reflejar la cultura de cada lugar", expresó.

Sobre su papel en la obra Beatnik (que realiza unto a Nahuel Mutti y Fabio Di Tomaso, bajo la dirección de Osvaldo Laport), contó: "Fue mi primer papel dramático, donde me enriquecí muchísimo como actriz. La idea es que en abril repongamos esta pieza en el mismo teatro Maipo. La ficción es mi prioridad", finalizó.

