Murió la esposa de Lula da Silva y el ex presidente decidió donar sus órganos

BRASIL

Había sido internada hace algunos días a causa de un derrame cerebral.

Marisa Leticia Rocco, esposa del ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, falleció hoy en Sao Paulo. Al anunci lo hizo en el pleno de la Cámara Baja la diputada del Partido de los Trabajadores (PT) Benedita da Silva.



"Quiero anunciar el fallecimiento de la esposa del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien nos ha autorizado para ello, y pedir un minuto de silencio en nombre de quien fue la primera dama de Brasil”, dijo la diputada.



Rocco, de 66 años, fue internada en un hospital de Sao Pablo el 24 de enero a causa de un derrame cerebral. Anoche, los médicos habían calificado su estado como irreversible.



En los perfiles que el exmandatario mantiene en redes sociales, se publicó un mensaje en el cual su familia "agradece todas las manifestaciones de cariño y solidaridad" e informa de que ha autorizado "la donación de órganos", aunque no confirma su muerte.



Rocco era la segunda esposa de Lula, con quien contrajo matrimonio en 1973 cuando ambos eran viudos.