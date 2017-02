El estremecedor relato de la joven golpeada por el anestesista

EN BUENOS AIRES

Desde el hospital, Belén Torres reveló los detalles de la agresión: "se fue de mambo con la droga y me empezó a pegar".

BUENOS AIRES.- María Eugenia Belén Torres, la joven que fue agredida por un médico anestesista en su departamento de Palermo, contó detalles sobre lo que pasó ese día. El profesional está detenido.

"Tengo una fisura en la espalda. No escucho del oído izquierdo", dijo a TN desde la cama del hospital donde permanece internada. El canal difundió un video donde se puede ver su estado, con la cara visiblemente golpeada.

Respecto a lo que pasó ese día, relató que llegó a las 8 de la noche aproximadamente a la casa de Gerardo Billiris. "Fui por un tema del trabajo. El estaba bien, después se fue a comer con una amiga, volvió y se empezó a drogar. Se va de mambo con la droga y me empieza a pegar", relató.

Belén contó que consumieron crack. "Todo delante mío y yo con él. De esa forma él me habilitaba a que yo podía hacerlo. Con él fue la primera vez, yo nunca lo hice antes", precisó.

"El empieza a temblar, entonces yo lo pongo de costado. Me empieza a pegar muy fuerte. Me empieza a decir que me va a matar. Los dos estábamos igual, pero yo no tenía la intención de matarlo. El se ve que sí. Me decía que me iba a matar, no sé por qué. No sé bien con qué me pegó", continuó Belén.

"También había vidrio roto. En mis manos tengo todo cortado y debajo del omóplato también", señaló la chica. Ante la pregunta de si trató de defenderse, respondió: " Yo me tapaba". Luego salió a gritar al pasillo. "Si no me hubieran escuchado los vecinos, estaría muerta".

Agregó que lo conoció por la red social Tinder y que se arrepiente de haberlo conocido. Por su parte, Billiris dijo en su declaración que "durante 4 ó 5 horas consumimos drogas en el departamento. Tuve una convulsión y no recuerdo nada más. Recuerdo que la policía me esposó y me sacó del departamento".

"Movimientos involuntarios" intenta esgrimir la defensa de Birillis.

