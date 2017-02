Confusión y pesimismo por el programa "Precios Transparentes": ¿qué pasará con quienes no cumplan?

APLICACIÓN

Los comerciantes tucumanos dicen que tendrán pérdidas y los clientes se muestran cautos a la hora de comprar. Claves.

El programa "Precios Transparentes" creado por el Gobierno nacional con el objetivo de "incentivar la competencia y cuidar a los consumidores", comenzó a regir ayer y hasta ahora la mayoría de los propietarios, gerentes y encargados de comercios tucumanos coincidieron en que no habrá aumentos de las ventas, que el cambio solamente les generará pérdidas económicas, y que la implementación debería haber sido gradual y con más información y organización.

Por su parte, los clientes que recorrían las tiendas y que también fueron consultados, se mostraron cautelosos a la hora de elegir el producto y la forma de pago, más que nada por la falta de claridad en cuanto a la explicación de las forma en que podían adquirir el producto: descuentos y costos financieros.

¿Qué pasará con quienes no cumplan?

¿Qué pasará con los precios?

El financiamiento estaba cubierto bajo la consigna “cuotas sin interés”, cuando había intereses, dijo Fernando Blanco Muiño, director de Defensa del Consumidor. “La expectativa es que el precio de contado baje, porque la inflación está bajando”, agregó.

¿Qué pasa si el comercio no cumple?

“El régimen de sanción que se aplica es el de Lealtad Comercial y el de Defensa del Consumidor”, dijo Blanco Muiño. Las multas van desde $ 100 hasta 5 millones. “Trabajamos en inspecciones en puntos de venta con las provincias”, añadió.

¿Qué pasará si los precios no bajan?

“Podría haber sectores que no bajen los precios de contado. Podría darse una cartelización, es decir, proveedores que acuerdan y no bajan los precios”, señaló Blanco Muiño. Allí, actuará la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

¿Qué información debe exhibir el comercio?

“Si el producto estará financiado, tienen que incluir el precio total, la tasa efectiva anual, la cantidad de cuotas y el Costo Financiero Total (CFT), para que el consumidor tenga claro cuál es el costo y las alternativas de financiación posibles”, indicó.

¿Habrá multas para los que no bajen los precios?

“No. La resolución establece un régimen legal de exhibición de precios. No vamos a controlar aumentos de precios porque no estamos en una economía de control de precios. Fomentamos que haya mejores condiciones de competencia”.

¿Qué ocurre con Ahora 12 y Ahora 18?

“Tienen la ventaja de que la tasa es sustancialmente menor al promedio del mercado y es una herramienta para competir a la baja con los emisores de tarjetas de crédito y con los bancos. La normalización no se genera de un día para el otro”.

El programa "Precios Transparentes" creado por el Gobierno nacional con el objetivo de "incentivar la competencia y cuidar a los consumidores", comenzó a regir ayer y hasta ahora la mayoría de los propietarios, gerentes y encargados de comercios tucumanos coincidieron en que no habrá aumentos de las ventas, que el cambio solamente les generará pérdidas económicas, y que la implementación debería haber sido gradual y con más información y organización.



Por su parte, los clientes que recorrían las tiendas y que también fueron consultados, se mostraron cautelosos a la hora de elegir el producto y la forma de pago, más que nada por la falta de claridad en cuanto a la explicación de las forma en que podían adquirir el producto: descuentos y costos financieros.



¿Qué pasará con los precios?

El financiamiento estaba cubierto bajo la consigna “cuotas sin interés”, cuando había intereses, dijo Fernando Blanco Muiño, director de Defensa del Consumidor. “La expectativa es que el precio de contado baje, porque la inflación está bajando”, agregó.



¿Qué pasa si el comercio no cumple?



“El régimen de sanción que se aplica es el de Lealtad Comercial y el de Defensa del Consumidor”, dijo Blanco Muiño. Las multas van desde $ 100 hasta 5 millones. “Trabajamos en inspecciones en puntos de venta con las provincias”, añadió.



¿Qué pasará si los precios no bajan?



“Podría haber sectores que no bajen los precios de contado. Podría darse una cartelización, es decir, proveedores que acuerdan y no bajan los precios”, señaló Blanco Muiño. Allí, actuará la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.



¿Qué información debe exhibir el comercio?



“Si el producto estará financiado, tienen que incluir el precio total, la tasa efectiva anual, la cantidad de cuotas y el Costo FinancieroTotal (CFT), para que el consumidor tenga claro cuál es el costo y las alternativas de financiación posibles”, indicó.

¿Habrá multas para los que no bajen los precios?



“No. La resolución establece un régimen legal de exhibición de precios. No vamos a controlar aumentos de precios porque no estamos en una economía de control de precios. Fomentamos que haya mejores condiciones de competencia”.



¿Qué ocurre con Ahora 12 y Ahora 18?



“Tienen la ventaja de que la tasa es sustancialmente menor al promedio del mercado y es una herramienta para competir a la baja con los emisores de tarjetas de crédito y con los bancos. La normalización no se genera de un día para el otro”.

La Dirección de Comercio Interior (DCI) supervisará controles

El subdirector de la Dirección de Comercio Interior, Hugo Rubio, destacó los puntos que los comerciantes y consumidores deben tener en cuenta: “comenzamos las inspecciones en todo el ámbito provincial. Pedimos a los comerciantes que informen a los consumidores-según la normativa- el precio de contado, en un pago con tarjetas de débito, crédito o en efectivo y diferenciarlos”.

Qué significará el pago ‘al contado’

Comprende aquellas operaciones que prescinden de la financiación.

Incluye los pagos en efectivo, con tarjeta de débito o las compras con tarjeta de crédito u otro medio electrónico en un único pago.

Se diferencian de las transacciones en cuotas o financiadas en mayor plazo.

Costo Financiero Total (CFT)

Es el factor que refleja el recargo que debe pagar un consumidor por adquirir un bien o un servicio en una modalidad financiada, más allá de que las tarjetas de crédito, los comercios o las entidades financieras realicen promociones comunicando cuotas ‘sin interés’. Además de la tasa de interés, incluye otros recargos como comisiones, gastos de mantenimiento, seguros de vida u otras alternativas que inflan el monto final a abonar.

No podrá hablarse de pagos ‘Sin interés’

La resolución de la secretaría de Comercio de la Nación desterrará el concepto ‘sin interés’ en las operaciones de pago y hasta en la comunicación. La normativa establece textualmente que “quienes comercialicen productos y/o servicios bajo la modalidad de venta financiada en cuotas no podrán incluir en sus anuncios, publicidades o mensajes, bajo cualquier forma de difusión (oral o escrita, radial, televisiva o por Internet, entre otras) la frase ‘sin interés’ (o cualquier otra similar), cuando el costo de financiación del producto o servicio sea trasladado al precio de venta al consumidor”.

Líneas de denuncias

Los consumidores que detecten alguna irregularidad pueden realizar reclamos en la Dirección de Comercio Interior, 9 de Julio 497, o por teléfono, discando el 4525080.