Zaffaroni: "si Nisman estuviera vivo, creo que lo ahorco por hacerme leer varias veces su denuncia"

POLÉMICA

Las declaraciones del ex juez de la Corte Suprema generaron el rechazo de la comunidad judía.

El ex juez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, aseguró que si el fallecido fiscal Alberto Nisman estuviera vivo lo "ahorcaría" por haberle hecho leer "varias veces 300 fojas" de su denuncia por la causa AMIA.

Consultado por la reapertura de la denuncia de Nisman por "encubrimiento" de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, Zaffaroni aseguró que se trata de una "reactivación por una sensación de revanchismo". "Reabren esta causa que no tiene ni pies ni cabeza, son 300 fojas que si Nisman está vivo yo creo que lo ahorco porque me hizo leerlas varias veces. Lo tuve que reordenar todo, es una catástrofe ese escrito, un desastre", aseguró, en diálogo con Radio 10.

Esta noche, el diputado del PRO y ex vicepresidente de la DAIA, Waldo Wolf, dijo a TN que las declaraciones de Zaffaroni son "inadmisibles" e invitó a la oposición a "utilizar términos más democráticos y republicanos". Wolf recordó que el ex juez es miembro de la Interamericana de Derechos Humanos, y que es "vergonzoso" su accionar.

Además, la Agencia Judía de Noticias (AJN), que difundió las polémicas palabras de Zaffaroni, se manifestó en duros términos hacia el jurista, señalando que fueron expresiones "desafortunadas". (DyN)

El ex juez de la Corte Suprema,, aseguró que si el fallecido fiscalestuviera vivo lo "ahorcaría" por haberle hecho leer "varias veces 300 fojas" de su denuncia por la causa AMIA.Consultado por la reapertura de la denuncia de Nisman por "encubrimiento" de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, Zaffaroni aseguró que se trata de una "reactivación por una sensación de revanchismo". "Reabren esta causa que no tiene ni pies ni cabeza, son 300 fojas que si Nisman está vivo yo creo que lo ahorco porque me hizo leerlas varias veces. Lo tuve que reordenar todo, es una catástrofe ese escrito, un desastre", aseguró, en diálogo con Radio 10.Esta noche, el diputado del PRO y ex vicepresidente de la DAIA,, dijo a TN que las declaraciones de Zaffaroni son "inadmisibles" e invitó a la oposición a "utilizar términos más democráticos y republicanos". Wolf recordó que el ex juez es miembro de la Interamericana de Derechos Humanos, y que es "vergonzoso" su accionar.Además, la Agencia Judía de Noticias (AJN), que difundió las polémicas palabras de Zaffaroni, se manifestó en duros términos hacia el jurista, señalando que fueron expresiones "desafortunadas". (DyN)