Un video confirmaría el romance entre Fede Bal y Laurita Fernández

¿SON O NO SON?

"Yo me hago cargo, nos vimos y es lo que se ve", dijo la bailarina luego de la difusión de las imágenes.

Un video que mostró a Laurita Fernández saliendo del departamento de Federico Bal, luego de pasar un día entero con él, terminó confirmando lo que se viene hablando desde el año pasado: hay un romance entre la pareja semifinalista del pasado Bailando.

Después de que se difundieran las imágenes, la bailarina habló con el programa "El diario de Mariana" y entre risas se refirió al video: "Ja, ja. No, ¿qué romance? Ningún romance, no... Es lo que hay... Ni más ni menos". "Me causa gracia escuchar varias cosas. Yo me hago cargo, nos vimos y es lo que se ve", agregó.

Además, Fernández detalló que "estaba lloviendo y fue a buscar el auto él así no me empapaba. Lo esperé y me subí. El hecho que haya habido una imagen de que nos vimos quiere decir que hace un año que nos veíamos. Si hace un año no hubo una imagen y la hay ahora, es porque pasó ahora".

"Antes no existía, teníamos guardia y no apareció nada. Por algo no hubo nada. Ahora ya está, si no me hubiese ido en taxi o no lo hubiese llevado al aeropuerto", concluyó.

