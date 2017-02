"Precios transparentes": comerciantes locales no creen que bajen los precios

NUEVAS NORMAS

En la Cámara de Comercio local dijeron que la medida genera confusión. En el Gobierno afirmaron que se controlará a los negocios.

El subdirector de Comercio Interior local, Hugo Rubio, dijo que el Gobierno realizará inspecciones en comercios de la provincia para asegurar el cumplimiento del programa “Precios Transparentes”. “Pedimos a los comerciantes que informen a los consumidores -según la normativa- el precio de contado, en un pago con tarjetas de débito, crédito o en efectivo y diferenciarlos”, explicó hoy el funcionario.



Por su parte, algunos comerciantes tucumanos se mostraron escépticos respecto de una posible baja de los precios y de que aumente el consumo a partir del plan nacional. Según consignó la agencia Télam, en muchos locales se exhibieron los precios de los productos para el pago al contado, con tarjetas de débito, crédito o en efectivo. En los locales también se evidencia que por financiamiento se debía consultar dentro del negocio.



"Está todo un tanto confuso. Creo que el Gobierno nacional tiene una expectativa que no es la correcta con respecto a esta nueva medida, ya que por lo menos, en un primer momento, no se va a generar una disminución de precios", expresó Raúl Fioretti, presidente de la Cámara de Comerciantes de San Miguel de Tucumán.



"Desde la Cámara pensamos que se va producir un descenso del consumo", sostuvo Fioretti. Y agregó: "va a ser un golpe fuerte para el cliente que ya no va a ver en los locales carteles que digan 'cuotas sin interés'".



A su vez, Natalia López, propietaria de un local de indumentaria femenina, señaló que la medida perjudicará a los comerciantes, ya que “muchas veces se mantiene o disminuye el precio de los productos, pese a la inflación, para poder vender más, pero a costa de perder rentabilidad".



"No creo que esta mediada nos beneficie a los ciudadanos, menos a las clase media y popular; mucha veces no contamos con una cantidad significativa de dinero como para comparar productos como heladeras u otros electrodomésticos de contado o en solo pago", dijo a Télam Josefina Roldán, una consumidora consultada para este relevamiento.

Según se informó, los comerciantes de la capital y representantes de la Dirección de Comercio Interior se reunirán el viernes para evaluar el impacto y detallar las obligaciones de la medida.