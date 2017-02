Stiuso recusó al juez y al fiscal de la causa por el audio de Cristina Kirchner y Parrilli

TRIBUNALES

El ex espía, además, pidió ser querellanete en la causa para tener acceso al expediente.

El ex jefe de Operaciones de la SIDE, Antonio Stiuso, pidió hoy apartar al juez federal Sebastián Casanello y al fiscal Franco Picardi de la investigación por supuesto abuso de autoridad contra la ex presidenta Cristina Kirchner a raíz de la difusión de una escucha en la que ella aludió al "armado" de causas en su contra.



Además, en un escrito de 20 carillas presentado ante Casanello por su defensa, Stiuso pidió ser querellante en la causa para tener acceso al expediente, pedir medidas de prueba y participar eventualmente en un futuro juicio oral.



Según explicaron fuentes judiciales, Stiuso argumentó que Casanello no debe investigar la denuncia hecha contra Cristina por el fiscal federal Guillermo Marijuan, porque ya fue apartado antes de otra causa que involucraba al ex espía por supuesto enriquecimiento ilícito. Debido a ello, puso en duda la imparcialidad del magistrado.



En cuanto a Picardi, argumentó que fue funcionario del Ministerio de Justicia de la Nación en la época en que se redactó el Memorándum de Entendimiento con Irán por el atentado a la AMIA.



En el escrito, Stiuso se definió como “víctima de una persecución" y recordó que en la escucha de la conversación entre la ex Presidenta y el ex titular de la AFI, Oscar Parrilli, ella pronunció la frase "hay que matarlo".



En este marco, recordó haber sido víctima de amenazas de muerte por parte de "interpósita persona allegada a quien entonces ocupaba el Ejecutivo".



La denuncia ahora a cargo de Casanello fue presentada por Marijuan luego de acceder a la transcripción de la escucha telefónica.



"Empezá a buscar todas las causas que le armamos. No que le armamos, que denunciamos a Stiuso", dijo la ex presidenta a Parrilli en una conversación del 11 de julio de 2016.



Ese día, el diario La Nación había publicado una entrevista en la que el ex espía aludía a Cristina Fernández de Kirchner como una mujer loca.



Las escuchas telefónicas fueron ordenadas por el juez federal Ariel Lijo en una causa donde se investiga si Parrilli encubrió al ex prófugo Ibar Pérez Corradi, buscado por la Justicia argentina por tráfico de efedrina y como supuesto autor intelectual del llamado "triple crimen de General Rodríguez".