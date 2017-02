Cobran $ 700 e instalaron una carpa en la plaza Independencia para reclamar estabilidad laboral

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Se trata de un grupo de trabajadores de centros asistenciales del interior.

Su trabajo es mantener limpios los centros primarios de atención en Alberdi, sea CAPS o CIC, y por esa función cobran hoy hasta $ 700 mensuales, después de percibir $ 300 durante varios años. A fines de diciembre, según señalaron, se dieron con la noticia que el Ministerio de Salud provincial oficializó 12 nombramientos de agentes socio sanitarios, algunos de ellos destinados a Alberdi. Inclusive, ese acto administrativo incluyó una foto oficial de la ministra de Rossana Chahla y del titular de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad (ATSA), Reneé Ramírez, quien también es legislador provincial.



Ante esa situación, los empleados elevaron el reclamo por estabilidad laboral e igualdad de oportunidades para ingresar al sistema público sanitario. En la actualidad, estos agentes están vinculados a cooperativas y a la intendencia de la ciudad sureña, con pocas perspectivas laborales.



La protesta se inició el 3 de enero pasado en el hospital de esa localidad. Pero los trabajadores profundizaron hoy la demanda y se trasladaron a la plaza Independencia, en la capital, donde instalaron una carpa.



“Los casos sobre la precariedad labroal son muchos. Pero cuando la gente se enteró del nombramiento de 12 agentes socio sanitarios, que salieron publicados con una foto en la que aparecieron Reneé Ramírez y la ministra, y de los cuales son tres nombrados para Alberdi, se sintió indiferente. Algunos de los agentes están desde 2007, con los ex planes jefe y jefas, pero nunca les llegó un nombramiento”, dijo Adriana Bueno, tiular del Sindicato de Trabajadores Autoconvocados de la Salud (Sitas), quien dijo que desde el comienzo de la protesta no habían tenido una respuesta a los pedidos.



“Recibieron amenazas desde la municipalidad de Alberdi. Les dijeron que no vayan a trabajar, que están despedidas ahora, después de trabajar dos o tres años allí. Por su puesto, el Siprosa (Sistema Provincial de Salud) se desentiende de lo que pasa en la municipalidad, pero no lo puede hacer porque están trabajando en el sistema sanitario”, añadió Bueno.



Representando a este grupo de trabajadores, los dirigentes de Sitas se reunieron al mediodía con miembros del gabinete de Salud. La respuesta oficial fue que en la cartera gubernamental se estudiarán los casos, según se informó.