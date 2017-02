La dura confesión de Flavio Mendoza sobre su niñez

RECUERDOS

El coreógrafo contó que recibió golpes y que fue un chico infeliz.

Flavio Mendoza generó revuelo en el mundo de la farándula luego de confesar en una producción fotográfica dela revista Caras, de que su madre lo golpeaba cuando era un niño.

"Mi hijo será amado y no golpeado y triste como lo fui yo. Ser padre es algo que soñé desde chico y tuve una lucha interna porque siendo gay era un pesar que me alejaba de eso que siempre anhelé. Creo que voy a ser el mejor papá del mundo. No quiero que tres niñeros me ayuden", expresó el coreógrafo que en los próximos meses se convertirá en padre, ya que hace unas semanas viajó a Estados Unidos para alquilar un vientre.

"Mi mamá nos pegaba mucho, tuve una infancia muy triste. Nos lastimaba gravemente. Era muy nerviosa y nos golpeaba. A mi hijo no le voy a levantar la mano. Con el tiempo entendí que era algo que ella no podía controlar. Quiero que mi hijo sepa que el mundo es hermoso y también lo reflejo en mi espectáculo", agregó el bailarín que ya conoció a la mujer que le dará su primer hijo.

Flavio dejó su esperma en diciembre y ahora espera que en estos días o antes de que termine el verano se haga la fecundación. Además, contó detalles del encuentro que tuvo con la mujer a la que le alquiló el vientre. "Lo que me dijo es que quería aportarle algo a este mundo, porque en su vida no había podido hacer mucho... Entonces eso me bastó muchísimo, más allá de que haya algo económico atrás. Sus palabras me bastaron", finalizó.

