Tinelli tentó a una estrella del tenis para que participe del Bailando 2017

Marcelo Tinelli no pierde el tiempo. A horas de comenzar Febrero, el condutor ya piensa en los que será el Bailando 2017, donde busca tener la mayor cantidad de figuras, tanto nacional como internacional.

Para esto, el conductor tentó por Twitter a María Sharapova, una de las estrellas del tenis femenino, que a través de un audio publicado por el periodista Pablo Layús le hizo una pregunta al vicepresidente de San Lorenzo: “Hola Marcelo Tinelli, soy María Sharapova, ¿cuándo empieza el Bailando?”, expresó la rusa de 1,88 metros de estatura.

“¡Hola María! ¿Sabés bailar? Quiero que bailes en mi show. Te amamos”, escribió el conductor, en inglés, ante la sorpresa que se llevó una sorpresa al oír la publicación de Layús.

La tenista, que regresará a las canchas en abril tras una suspensión de 15 meses por doping, respondió amablemente dejando una puerta abierta parael futuro: “Necesito practicar, ¡mucho! Tal vez en el Bailando 2020″, expresó.

Hello Maria! You know how to dance? I want you to dance on my tv show #bailando2017 . We love you https://t.co/hjTDF6Y8Zq