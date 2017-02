Video: "querían llevarme a El Cadillal y meterme un tiro en las piernas"

VILLA 9 DE JULIO

El hombre que denunció que fue secuestrado y torturado por remiseros relató lo que ocurrió en la madrugada del martes.

Postrado, con una pierna fracturada y muchos golpes en la cabeza. Así se encuentra el hombre que denunció que fue secuestrado y golpeado por un grupo de remiseros en Villa 9 de Julio. LA GACETA lo entrevistó en su casa, donde se encuentra desde que recibió el alta en el hospital Padilla. Acostado en una cama relató lo que ocurrió en la madrugada del martes.



“Estaba sentado cerca del Puente Negro (en Martín Behro y Coronel Suárez, a metros de la autopista de Circunvalación). Cuando me iba a lo de mi tía a descansar, me pillaron y me empezaron a pegar con fierros en la canilla”, relató.



Según la denuncia, los remiseros que lo secuestraron lo acusaban de haberle robado a un chofer. “Yo les decía que yo no era, que no tenía nada que ver. Ahí me metieron en el baúl de un auto y me llevaron a la remisería (el local al que se refiere está en Juramento al 300)”, relató.



- ¿Podés reconocer a los agresores?



- Sí.



- ¿Qué pasó después de que te llevaron a la remisería?



- Llegan policías y ahí me largaron. Me querían llevar a El Cadillal y meterme un tiro en las piernas.



Tras la golpiza, su madre lo encontró tirado en la calle Panamá al 100. Pidió ayuda a la Policía y en una ambulancia fue trasladado al hospital Padilla. A causa de los golpes sufrió la quebradura de una pierna y le deben realizar estudios en la cabeza para determinar la gravedad de las lesiones.