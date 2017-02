La cuenta oficial de la Casa Blanca ya tuitea en español

DE VUELTA

"íHola! íBienvenidos a @LaCasaBlanca!", publicó por primera vez ayer a la noche. Hasta el momento, sigue sin haber una versión web de la página oficial en español.

WASHINGTON, Estados Unidos.- La Casa Blanca vuelve a tuitear en español después de haber interrumpido la vía de comunicación por la red social en ese idioma al jurar Donald Trump como presidente de Estados Unidos.



"íHola! íBienvenidos a @LaCasaBlanca! Sígannos para mantenerse al tanto de las últimas noticias sobre @POTUS Trump y de su administración!", señala el tuit publicado en la cuenta el martes por la noche. Pero, al menos de momento, sigue sin haber una versión de la web de la Casa Blanca en español.





¡Hola! ¡Bienvenidos a @LaCasaBlanca! Sígannos para mantenerse al tanto de las últimas noticias sobre @POTUS Trump y de su administración! — La Casa Blanca (@LaCasaBlanca) 31 de enero de 2017

El 20 de enero, mientras Trump pronunciaba a los pies del Capitolio su primer discurso como mandatario, la página web de su administración sustituyó en la red de redes a la de la administración de. Pero no hubo versión en español que reemplazara a la que mantenía la anterior Casa Blanca.





Ese movimiento causó controversia y se interpretó como un nuevo gesto de rechazo del nuevo presidente a la comunidad hispana, que con más de 55 millones de personas es ya la primera minoría. El portavoz de Trump, Sean Spicer, aseguró que estaban trabajando en ello y anticipó que volvería a haber una web en español, aunque no dio fecha, comunicó la agencia Dpa.



La administración Trump ha relegado el español y lo hispano. Tras los ataques del ahora presidente a los inmigrantes latinos durante la campaña, el mandatario no incluyó a ningún hispano en su gabinete, algo que no ocurría en ninguna administración estadounidense desde 1998.



Estados Unidos no tiene una lengua oficial, pese a que la más hablada es el inglés. Hace meses, durante la campaña, la crítica al español que hizo Trump causó gran polémica. "Este es un país donde hablamos inglés, no español", dijo en septiembre de 2015, criticando que Jeb Bush, uno de sus rivales en las primarias, hablara en español.