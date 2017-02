Pachano contra "El Chaqueño" Palavecino: "Es un burro que no entiende nada"

LA GUERRA MENOS PENSADA

El coreógrafo salió al cruce del cantante que realizó polémicos comentarios en la Fiesta Nacional del Chamamé.

Anibal Pachano disparó con munición gruesa contra el "El Chaqueño" Palavecino, luego de que el músico realizará unos chistes en el escenario de la Fiesta Nacional del Chamamé, los cuales muchos catalogaron de homofóbicos y sexistas.

Entre canción y canción, el folclorista dijo, por ejemplo, a un músico suyo: "¿Por qué estás tan lejos vos? Si no tenemos la peste rosa nosotros…". También comentó: "Esa está buena. ¡Más gorda tiene que ser todavía! ¡Tiene que tener esa cola así, que junta agua atrás!".

Por sus dichos, el coreógrafo y director teatral fue el que recogió el guante y salió al cruce del folclorista: "Un tipo grande no puede decir esas boludeces. Tiene que retractarse, porque es un papelón nacional que diga eso", expresó el ex jurado de ShowMatch a lo que agregó: "Es un burro que no entiende nada. Es un señor con problemitas. Se golpeó la cabeza, o la damajuana que le dieron era de cuarta", disparó con acidez en el porgrama 'Por si las Moscas' de La Once Diez/Radio de la Ciudad.

"Es un cuadrado, y por eso hace chacareras… ¿Por qué no mira el placard que tiene? Porque tampoco tengo muy claro lo que le pasa con su placard. ¿Por qué se preocupa del placard de los demás?". "No se puede creer que en este momento del siglo alguien diga semejante barrabasada… Tal vez se le salió el represor que tiene adentro", finalizó el Pachano.

