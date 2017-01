Cuatro propuestas para disfrutar en los Valles

FEBRERO 2017

Fiestas típicas, exposiciones, deportes y música llegarán a las villas para coronar este verano.

Comienza el último mes de vacaciones y las propuestas continúan en Tucumán. Te proponemos una combinación de cultura, arte, gastronomía, tradición y música, con el paisaje de los Valles de fondo, para que disfrutes en febrero.

- Fiesta Nacional de La Pachamama



La celebración más autóctona y antigua de Tucumán, en la que se rinde culto a la madre Tierra. Además de la tradicional ceremonia, habrá espectáculos, muestras, música, y comida regional que todos podrán disfrutar durante seis días.



Fecha: del 23 al 28

Lugar: Amaicha, frente al anfiteatro comunal

Culto a la tierra. La Gaceta/ Archivo.

Fiesta de la Pachamama. La Gaceta/ Archivo.



- Fiesta Nacional del Queso



Carpas de artesanías, desfiles de carrozas y puestos de comidas típicas en la edición número 48 del festival. Brindarán sus shows reconocidos artistas provinciales y nacionales.



Cartelera:

JUEVES 16



Los Huayra

Los Tekis

Luciano Pereyra



VIERNES 17



Las voces de Orán

Los Fronterizos

Diableros de Orán

Cuti y Roberto Carabajal



SABADO 18



Dalmiro Cuellar

Daniel Altamirano

Los Indios de Ahora

Nacho y Daniel



DOMINGO 19



Soledad

Los Manseros Santiagueños

El Chaqueño Palavecino



Lugar: Tafí del Valle, Complejo Democracia.



- Olimpiadas Intervillas



Las tres villas veraniegas (Raco, Villa Nougués y Tafí del Valle) envían a sus mejores deportistas para participar de las diferentes disciplinas: rugby, fútbol, tenis, vóley, atletismo y mountain bike.



Tafí del Valle. La Gaceta/ Archivo.

Itinerario:

VIERNES 3



Fútbol veterano: Raco A vs Tafí B (a las 18).

Fútbol femenino: Tafí A vs Raco A (a las 17) y Tafí B vs Raco B (a las 19).

Vóley masculino: Villa Nougués vs Raco B (a las 21) y Raco A vs Tafí A (a las 22).

Vóley femenino: Raco A vs Raco B (a las 20).

Tenis veteranos: Villa Nougués vs Raco B - DD, DC (a las 16.30) y Villa Nougués vs Raco B – DM (a las 18)

Tenis competición: Villa Nougués vs Marcos Paz -DM (a las 16.30) y Villa Nougués vs Marcos Paz - DD; DC (a las 18).



SABADO 4



Fútbol veteranos: Villa Nougués vs Tafí A (9.30), Raco A vs Raco B (12.30), Villa Nougués vs Marcos Paz (16), Tafí B vs Raco B (18) y Tafí A vs Marcos Paz (19).

Fútbol femenino: Tafí B vs Marcos Paz (10.30), Tafí A vs Villa Nougués (11.30), Raco B vs Marcos Paz (15) y Raco A vs Villa Nougués (17).

Vóley masculino: Marcos Paz vs Tafí B (20.30), Partido 4 (21.30) y partido 5 (22.30).

Vóley femenino: Villa Nougués vs Tafí B (17.30), Marcos Paz vs Tafí A (18.30) y partido 4 (19.30).

Fútbol masculino competición: Tafí A vs Marcos Paz (10), Tafí B vs Raco A (11), Tafí A vs Villa Nougués (12.30), Tafí B vs Raco B (15.30), Marcos Paz vs Villa Nougués (17) y Raco A vs Raco B (18).

Biker: a las 16

Tenis veteranos: Tafí A vs Marcos Paz - DD; DC (9), Tafí A Vs Marcos Paz - DM (10.30), Tafí B vs Raco A - DD; DC (12), Tafí B vs Raco A - DM (13.30), Partido 4 - DD; DC (16) y Part 4 - DM (17.30).

Rugby seven: Villa Nougués vs Tafí A (10), Raco A vs Tafí B (10.30), Villa Nougués vs Marcos Paz (11), Raco A vs Raco B (11.30), Tafí A vs Marcos Paz (12), Tafí B vs Raco B (12.30), Copa bronce (16), Copa plata (16.30) y Copa Oro (17).

Atletismo: Posta 4x 60 y velocidad 60 mts, femenino (16.45, cancha fútbol club) y posta 4x100 y velocidad 100 mts Masculino (16.45, cancha La Angostura).

Tenis competición: Tafí A vs Tafí B -DM (9), Tafí A vs Tafí B -DD; DC (10.30), Raco A vs Raco B -DM (12), Raco A vs Raco B -DD; DC (13.30), Partido 4 -DM (16) y Part 4 -DD , DC (17.30).

Dique La Angostura. La Gaceta/ Archivo.



DOMINGO 5



Fútbol veteranos: partido 7 (10), partido 8 (11) y final (14.30).

Fútbol femenino: partido 7 (12), partido 8 (13) y final (15.30).

Vóley masculino: final a las 13.

Vóley femenino: partido 5 (10.30) y final (14).

Fútbol masculino competición: semifinal 1 (10), semifinal 2 (11) y final (15).

Tenis veteranos: Part 5- DD; DC (9), Part 5- DM (10.30), FINAL -DD, DC (12) y FINAL - DM (14.30).

Tenis competición: Part 5 - DM (9), Part 5 - DD, DC (10.30), FINAL – DM (12) y FINAL - DD, DC (14.30).



Entrega de premios a las 17.

Fecha: del 3 al 5

Lugar: Club Los Veraneantes, Tafí del Valle.



- Primera expo gastronómica “Los sabores de El Mollar”



Un evento para disfrutar de la comida y artesanías típicas de los Valles.



Fecha: 11 y 12

Lugar: predio de la biblioteca, frente a la plaza principal, El Mollar.

El Mollar. La Gaceta/ Adrián Lugones.

Líneas, horarios y precios de los colectivos que te llevarán a cada lugar

- Empresa: Aconquija.- Precio: $ 150.- Horarios:: 07.00 - 16.00 - 19.00 - 20.00 y: 07.00 - 12.00 - 16.00 - 19.00.- Empresa: Aconquija.- Precio: $ 156.- Horarios:: 06.00 - 07.00 - 10.00 - 12.00 - 14.00 - 16.00 - 18.00 - 19.00 - 20.00 y: 06.00 - 07.00 - 10.00 - 12.00 - 14.00 - 19.00.- Empresa: Aconquija.- Precio: $ 260.- Horarios:: 06.00 - 06.30 - 10.00 - 12.00 - 14.00 - 18.00 - 19.00 - 20.00 y: 06.00 - 10.00 - 12.00 - 14.00 - 19.00.