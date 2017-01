La furia de Yanina Latorre por una foto que le sacaron en la playa

BRONCA

La panelista arremetió contra un fotógrafo por una imagen que no la favorece.

La siempre polémica Yanina Latorre estalló de furia al ver una foto publicada en la revista Papparazzi, donde se la ve una una pose que no la favorece mientras toma sol en las playas de Punta del Este.

La panelista arremetió contra el fotografo autor de la imagen programa de radio conducido por Marcelo Polino, al que tildo de atravido y maleducado. “El fotógrafo es un atrevido y un maleducado. Me sacaron una foto muy fea en la que estoy tomando sol en la playa, una foto robada. Estoy muy fea, muy mal, con las piernas abiertas, sentada en una reposera y tomando sol a cara lavada. Tengo una tanguita y se me ve el inicio de la ‘cheicon’. Es innecesaria esa foto, se ve que me odia”, expresó la esposa del ex jugador de Boca.

La blonda disfruta de unos días en las playas uruguayas, que al parecer se vieron opacadas por este "indignante" episodio.

