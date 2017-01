Claves para no gastar de más durante tus vacaciones en Brasil

VERANO 2017

Dónde cambiar plata, qué no tenés que pagar, con qué te conviene abonar, qué hacés con el celular. Todas las respuestas a tus preguntas en esta nota.

¿Pediste tus vacaciones en febrero para ahorrar un poco? ¿Es la primera vez que viajás al destino que elegiste en el exterior y no sabés dónde te conviene cambiar la plata? ¿Vas a buscar alojamiento allá pero no sabés si elegir hotel o apart? ¿Usás la tarjeta o pagás en efectivo? ¿Dejás el celular o lo llevás para usar con wi-fi? Todo esto lo podés preveer desde tu casa y evitar sorpresas desagradables y costosas facturas.

Febrero es un buen mes para vacacionar en Brasil: la locura de lo que fue enero desaparece; los lugares no están tan colmados de gente; las tarifas de los hoteles y pasajes suelen ser más económicas; sigue habiendo buen clima para disfrutar de la playa, y capaz que podés enganchar algunas ofertas en los productos por el cambio de temporada. Para que todo te salga redondo, hay algunos detalles que tenés que tener en cuenta.

- El roaming es uno de ellos. Si viajás a algún país de América, el precio del uso de datos del celular puede variar entre U$S 7 y U$S 9.99 -por día-, sólo si los utilizás medidamente para Whatsapp y redes sociales. Este costo es un aproximado, esto quiere decir que, según el plan que tengas en tu compañía de teléfono, el valor puede modificarse. Las empresas lo facturan en dólares pero te dan la opción de pagarlo en pesos argentinos, si así lo deseas. Se recomienda desactivar los datos móviles y dejar prendida, únicamente, la función del wi-fi, antes de salir del país para evitar abonar este adicional. De esa forma dispondrás de internet (sin ningún costo adicional) en cada lugar que haya red libre y gratuita.

- ¿Crédito, débito o efectivo? Para los gastos que vas a realizar allá siempre te conviene usar crédito o debito, ya que las compras que hagas con esos medios de pago se abonan al valor del cambio oficial. En cambio, para abonar en efectivo tenés que comprar reales y simpre se paga un porcentaje adicional por el tipo de cambio. Tené en cuenta que sea débito o crédito, siempre se abona en una cuota.

Tips para cambiar plata en Brasil

- No compres reales en los shopping ni en el aeropuerto; el cambio suele ser más caro.

- Visitá varias casas de cambio, no te quedes con la primera.

- Lo más conveniente es utilizar dólares asi que evitá los pesos argentinos.

- Evitá cambiarle a cualquier deconocido en la calle, porque te pueden estafar; lo ideal es ir a una casa de cambio legal.





El diario ambito.com, enumeró algunos consejos que podrías tener en cuenta a la hora de viajar:

1. Río de Janeiro es siempre una opción interesante para los argentinos. Conseguir un pasaje a precios razonables es el primer paso para considerar conveniente el viaje. Marzo ya suele presentar buenas oportunidades en los tickets aéreos; aunque abril y mayo son los meses ideales para volar low cost. La clave: si la decisión del viaje está tomada, lo mejor es asegurar ya el pasaje. El dato negativio: abril y mayo generalmente son meses lluviosos.

2. La cuenta en los restaurantes incluye el servicio, por lo que no hay que dejar propina.

3. Alojarse en un apart hotel permite dos ventajas importantes: la seguridad y el costo. Este tipo de alojamiento tiene cocina completa, cuestión que te permite ahorrar en salidas a comer. Lo ideal, en estos casos, es hacer una gran compra en el supermercado.

4. Alojarse en Barra de Tijuca tiene su encanto y suele ser más económico que hacerlo en el corazón de Río, pero tiene su lado negativo: la distancia y los accesos. Por este motivo, lo ideal es alojarse en alguno de los tres barrios más populares que tienen salida al mar. Copacabana, el más económico; Ipanema, o Leblón, más exclusivo y premium. La clave, en este caso, es optar por el más conveniente (Copacabana), pero tratar de encontrar una alternativa frente a la rambla o a metros de ella.