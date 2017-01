Denunció que su ex la golpeó, la amenazó y le quiso robar la dentadura postiza

VIOLENCIA DE GÉNERO

La víctima señaló que su ex pareja, un hombre de 56 años, la viene amenazando desde hace tiempo.

Una mujer denunció a su ex pareja porque, según dijo, la golpeó. Además, la viene amenazando de manera casi permanente.



La denuncia fue radicada por una mujer de 52 años que vive en la zona sur de la capital. Según su relato, su ex pareja, un hombre de 56 que actualmente reside en La Madrid, le dijo que iba a ir a su casa a llevarse sus pertenencias.



Efectivamente así lo hizo, según los dichos de la víctima. Y se llevó un ventilador de techo, un televisor y un codificador.



Pero eso no fue todo: también intentó quitarle el celular. Es situación generó un forcejeo violento que terminó cuando ella logró recuperar el aparato.



El hombre también le reclamó la dentadura postiza que ella usaba; adujo que le pertenecía. Indignada, la mujer se la entregó, pero inmediatamente fue a radicar la denuncia.