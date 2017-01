Trump echó a la fiscala que consideró ilegal su decreto antiinmigratorio

ESTADOS UNIDOS

Se trata de Sally Yates. El Gobierno había suspendido por 120 días el ingreso de refugiados al páis.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, despidió a la principal abogada del gobierno federal después de que tomó la inusual decisión de desafiar a la Casa Blanca y se rehusó a defender las nuevas restricciones sobre viajes dirigidas contra siete países de población mayoritariamente musulmana.



Sally Yates dijo en la noche del lunes que el Departamento de Justicia no defendería en los tribunales el decreto de Trump que suspendió durante 120 días el ingreso de refugiados al país, prohibió por tiempo indefinido la entrada de refugiados sirios y frenó por 90 días los viajes de ciudadanos de Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán y Yemen.



Yates dijo que no creía que defender el decreto sería "consistente con la obligación solemne de esta institución de siempre buscar la justicia y defender lo correcto".



Horas después, fue despedida. La Casa Blanca dijo que Yates "ha traicionado al Departamento de Justicia al rehusarse a hacer cumplir una orden legal diseñada para proteger a los ciudadanos de Estados Unidos".



Trump ha dicho que se requiere de una revisión más estricta de los antecedentes de los inmigrantes para proteger a Estados Unidos de ataques terroristas, pero sus críticos se quejan de que su decreto se enfoca injustamente en los musulmanes y ensucia la reputación histórica del país como un lugar abierto a los inmigrantes.



Yates, quien fue nombrada por el ex presidente demócrata Barack Obama, estaba a pocos días de ser reemplazada por el nominado de Trump para liderar al Departamento de Justicia, el senador republicano Jeff Sessions, quien espera la confirmación del Senado.



"La señora Yates es una persona designada por el Gobierno de Obama que es débil en las fronteras y es muy débil en la inmigración ilegal", dijo la Casa Blanca en un comunicado.



La Casa Blanca dijo que Dana Boente, fiscal por el Distrito Este de Virginia, ejercerá como el Fiscal General interino de Estados Unidos hasta que Sessions reciba la aprobación del Congreso.



Boente dijo en una entrevista con el diario Washington Post que hará cumplir el decreto sobre inmigración.