Ivana Nadal se mostró sin filtros: "¿Celulitis? Sí"

POR LAS REDES

"Banquemosnos como somos", escribió la morocha en Instagram.

Ivana Nadal se animó a mostrarse tal cual es en las redes sociales. La modelo y conductora de Telefe publicó en su cuenta de Instagram una foto en la que se la puede ver sin Photoshop, dejando al descubierto sus imperfecciones.

"Me despido de Pinamar mostrándome como soy... Celulitis? Sí. Y mucho esfuerzo para tratar de eliminarla. Paciencia, trabajo y constancia. Banquemosnos como somos, y respetemos si queremos que nos respeten sic", escribió la morocha en la red social.

Los seguidores de Nadal elogiaron su actitud y la imagen sumó casi 39.000 'likes'. "No te tenia así, claramente no sos una más del montón. Felicidades por ser la primera en dar un mensaje racional (con respecto al cuerpo). Ahora van a haber muchas que te van a copiar", fue uno de los comentarios que recibió la modelo.

Luego de que la publicación se viralizara, la morocha le comentó al portal PrimiciasYa cuál es la clave para mantenerse en forma: "tomo mucha agua, 4 litros por día. Como frutas, verduras, cereales. Hago ejercicios y los días que no hago trato de caminar. Trato de mantenerme en movimiento y no hacer todo con el auto o cosas así. Y los fines de semana si me doy mis gustos muy merecidos".

Después de una noche zarpada gracias a #DivididosEnPinamar y mis amigos de @cervezaisenbeck Se viene un desayuno muuuuy tranca frente al mar #Rocknchop Una foto publicada por Ivana Nadal (@ivinadal) el 29 de Ene de 2017 a la(s) 6:12 PST

Lo q queda de este finde hermoso de mini vacas Una foto publicada por Ivana Nadal (@ivinadal) el 29 de Ene de 2017 a la(s) 8:06 PST

