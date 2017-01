Veinte policías y seis patrulleros para echar de la playa a tres mujeres que hacían topless

INSÓLITO

"La cultura es machista, es así", fue uno de los fundamentos de un policía. El operativo policial incluyo 20 efectivos y seis patrulleros.

Un operativo policial, que incluyó casi 20 oficiales y seis patrulleros obligó a tres mujeres a abandonar una playa en Necochea por hacer topless.

Una persona que se encontraba en la playa realizó la denuncia a la policía, entonces los efectivos amenazaron a las chicas con llevarlas presas si no se ponían el corpiño de la bikini. Mientras un turista exigía a gritos que se las lleven, la gran mayoría apoyaba a las jovenes.

"Si hay una chica en colaless no le van a ir a decir 'pónganse un pantalón porque está exhibiendo el trasero", dijo una de las mujeres, a lo que el policía contestó: "por ahí la sociedad no está avanzada"

La conversación continuó y la gente se sumó a apoyar a las chicas: "no es criminal andar en tetas. ¿a quién mata? ¿aquién roba? No me digan que es cultural, definime cultura", sentenció una muchacha. "No pueden responder a cualquier reclamo de la gente", sentenció.

"La cultura es machista, es así", admitió el policía y una de las jóvenes remató: "no es exhibicionismo. No queremos mostrar las tetas para que vengan a mirar", replicó otra chica.



Al final, los policías las forzaron a cubrirse y volvieron varias veces al lugar donde se enocontraba el grupo, a pesar de que no había nadie haciendo topless, hasta que finalmente ellas decidieron abandonar la playa.