Así funciona "Taxiar", la app tucumana para tomar taxis seguros y en buen estado

TECNOLOGÍA

Fue creada por tres jóvenes. Antes de subirte podés conocer al chofer y todos sus datos.

Desconfianza, demoras, desvíos e incomodidad suelen ser algunas de las sensaciones que te embargan como pasajero cuando te subís a un taxi y el auto no está en buenas condiciones; o cuando lo pedís por teléfono y no sabés quién te busca y cuánto puede tardar. Si sos taxista, puede ser frecuente que te sientas inseguro si levantás a una persona en una esquina; también, que te indigne el tiempo muerto cuando no hay pasajeros en las paradas. Ahora apareció una aplicación que, según sus creadores, busca solucionar esos problemas.

"Taxiar" es el nombre de la app creada por tres desarrolladores de 29 años que, ante la polémica que generó Uber, decidieron ser los intermediarios entre conductores de autos de alquier de Tucumán y los pasajeros.

"Queremos que los taxistas entiendan que vinimos a ayudar. A darles más trabajo a ellos y más seguridad a los pasajeros. Es cierto que los que no tienen autos en buenas condiciones o con los papeles al día, no pueden ingresar al sistema. Esto es un beneficio para el que trabaja en regla", afirmó Pablo Azaña, uno de los fundadores del sistema que comenzó a funcionar el 16 de enero.

El programa -que se puede instalar en Android e iOS (dentro de 15 días)- tiene dos versiones: una para pasajeros y otra para los choferes. Para los pasajeros es fácil inscribirse. Solo hay que registrarse como usuario y seguir tres pasos para pedir un móvil. Los conductores, en cambio, deben cumplir varios requisitos. A continuación, el paso a paso:

Para los pasajeros

1- Entrá a la app y pedí el móvil informando hacia donde querés viajar. Instantáneamente se envía tu ubicación al taxista.

2- Una vez que el chofer confirma, en tu celular aparece la foto y los datos del chofer que te irá a buscar.

3- Cuando el auto está en la puerta, la aplicación suena con una bocina (aunque esté bloqueado) y solo tenés que subirte al taxi y emprender el viaje. Recordá poner "viaje iniciado", para que tu recorrido esté registrado desde el inicio hasta el final.

Para los choferes o titulares de los móviles

Para registrarse, los choferes (o los dueños de los autos) deben cumplir ciertas condiciones: además de la limpieza y la buena presencia del conductor, el móvil sí o sí tiene que tener aire acondicionado. Ya son más de 130 personas las que se encuentran inscriptas como taxistas en la app.

Además deben dirigirse a la sede de la apliación (ubicada en Adolfo de la Vega 301) y presentar:

- Original y copia de una boleta de servicio en la que conste domicilio del aplicante (necesario para titular, chofer o apoderado)

- Titular: DNI, licencia del SUTRAPA, carnet de manejo, tarjeta verde. (La aplicación funciona bajo las leyes de SUTRAPA)

- Chofer: DNI, carnet de manejo.

- Apoderado: DNI, Poder certificado por escribano público.

Carlos Pizarro, secretario general del sindicato de taxistas, dijo estar al tanto de existencia de la aplicación, pero dijo que aún no pudieron profundizar en el tema. Sin embargo, considera que, si la aplicación respeta al trabajador y la inscripción requiere una ART y todos los papales en regla que tiene que tener un empleado, entonces no tienen por qué discutir.

"Lo importante aquí es el trabajador. Si ayuda al taxista y garantiza la seguridad al pasajero, no hay problema. Siempre y cuando este asegurado el chofer como un empleado con todos los papeles al dia", afirmó Pizarro.

Por su parte, el titular de Tránsito de la Municipalidad, Enrique Romero, estableció que ellos crearon un sistema propio y que está practicamente terminado. "El miércoles nos reunimos con el intendente Germán Alfaro y definimos el tema", aseguró Romero.

Además dijo que ellos contarán con una base de 5.850 licencias, que es una base de datos que no otorgarán a ninguna app independiente.