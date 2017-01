Cristina dijo que Macri es responsable de los dichos de Gómez Centurión

DECLARACIONES

La ex presidenta manifestó a través de su cuenta de Twitter que las reiteradas declaraciones de los funcionarios tienen que ver con el Jefe de Estado.

Cristina Kirchner se refirió a los dichos de Juan José Gómez Centurión sobre la cantidad de desaparecidos en la última dictadura y, a través de su cuenta de Twitter, responsabilizó a Mauricio Macri.



"La reiteración de estas manifestaciones entre funcionarios de un mismo gobierno demuestra que no es Gómez Centurión. Es Macri", afirmó.



La ex presidenta afirmó que Gómez Centurión cometió apología al delito al asegurar que durante la última dictadura no hubo un plan sistemático para desaparecer personas.





Gómez Centurión cometió apología del delito. Las condenas judiciales probaron y definieron genocidio y plan sistemático de desaparición. — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 30 de enero de 2017

Río Gallegos. Leo las declaraciones de Gómez Centurión y pienso, es un espanto pero de verdad, se sorprenden? — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 30 de enero de 2017

La reiteración de estas manifestaciones entre funcionarios de un mismo gobierno demuestra que no es Gómez Centurión. Es Macri. — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 30 de enero de 2017

Desde Río Gallegos, Cristina se refirió aseguró que no se mostró sorprendida por lo sucedido y criticó la política de Cambiemos sobre la última dictadura militar. "Río Gallegos. Leo las declaraciones de Gómez Centurión y pienso, es un espanto pero de verdad, ¿se sorprenden?", sentenció la es Jefa de Estado.La ex jefa de Estado agregó: "este es el gobierno que hablaba de 'terminar con el curro de los DDHH'"... "tiene entre sus funcionarios a los civiles que se enriquecieron con la dictadura y nunca fueron juzgados, entre ellos la familia presidencial".En una entrevista que se emitió ayer en el programa Debo Decir, por América TV, Gómez Centurión consideró que en la última dictadura militar "no hubo un plan sistemático para hacer desaparecer" personas. Sostuvo que fue un "torpísimo golpe de Estado" y relativizó el número de desaparecidos, al advertir que "no es lo mismo ocho mil verdades que 22 mil mentiras".