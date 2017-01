Video: así detuvieron al magnate brasileño Eike Batista

OPERATIVO

El empresario arribó a Río de Janeiro y la Policía lo sorprendió en el aeropuerto. Es acusado de sobornos millonarios a funcionarios del país.

El empresario Eike Batista, alguna vez el hombre más rico de Brasil, viajó hoy a Río de Janeiro y fue detenido por la policía federal en relación a unos cargos que incluyen un presunto soborno de U$S 16 millones a un ex gobernador, informó la cadena de televisión Globo.



Batista, que se convirtió en el rostro del auge registrado por las materias primas en Brasil hace algún tiempo, era buscado desde la semana pasada por la policía brasileña, que allanó su mansión en Río de Janeiro y confiscó sus vehículos de lujo como parte de su investigación por sobornos.



El empresario de 60 años, que hace cinco años tenía una fortuna de U$S 30.000 millones y era considerado como una de las 10 personas más ricas del mundo, llegó desde Nueva York a bordo de un vuelo de American Airlines al aeropuerto internacional de Río justo después de las 10, hora local (1200 GMT).



Desde la operación policial de la semana pasada, un juez brasileño lo declaró fugitivo y pidió añadir su nombre a la lista de personas buscadas por la Interpol, según la agencia policial internacional."Estoy regresando para responder ante los tribunales, como es mi deber", dijo Batista en una breve entrevista con Globo en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York. "Es el momento de que aclare esto", agregó.



Batista dijo a Globo que nunca tuvo la intención de huir y que se encontraba en Nueva York por negocios. El empresario se negó a responder a la pregunta de un periodista sobre si consideraba culpable o inocente. El abogado de Batista, Fernando Martins, dijo a Reuters que aún no sabía a qué prisión sería trasladado su cliente.



Los presos con un título universitario, que Batista no tiene, por lo general son separados del resto de la población penal en el caótico sistema penitenciaro de Brasil, que ha sido golpeado por una serie de motines este año.