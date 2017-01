Estas son las cifras de Situación Social en infancia y adolescencia en Tucumán y en el país

Los datos informan la estructura familiar, el nivel educativo y pobreza, entre otros.

Datos de Tucumán



Pocos datos actualizados.- Los datos más actualizados son los del informe confeccionado a fines de 2015 por el Observatorio de la Situación Social de la Niñez y la Adolescencia Tucumán en convenio con Unicef. Incluso varios indicadores cuentan con los datos de los censos de 2001 y 2010.



Estructura familiar.- El informe señala que es frecuente observar que en un mismo hogar convivan diferentes generaciones. “Se observan casos en los que las mamás encuestadas conviven con hijos mayores de edad y con nietos. El 65% de las encuestadas (39 mamás) manifiesta vivir con su cónyuge, a quién definen como el jefe de hogar, en tanto que un 33% de las encuestadas (20 mamás) constituyen hogares monoparentales, en los cuales ellas son jefas de hogar. Sólo se observa un caso en el que la encuestada convive con su cónyuge, no obstante se define como jefa de hogar”.



Nivel educativo.- “Un 28% de los adultos (mayores de 18 años) pertenecientes a las familias encuestadas manifiesta que el máximo nivel educativo alcanzado es primario incompleto, un 28% primario completo, un 24% secundaria incompleta y un 12% secundaria completa. Sólo el 3% declara que el máximo nivel de estudios alcanzado es terciario/universitario incompleto”.



Niños y adolescentes.- “Del porcentaje de niños y adolescentes que se encuentran asistiendo a algún establecimiento educativo -menciona el informe- notamos que el 88% de los niños menores de 5 años nunca asistió a un establecimiento educativo , 92% de los niños de entre 5 y 12 años y 64% de los adolescentes (13 a 18 años) se encuentran asistiendo a la escuela. En tanto que un 32% de los adolescentes no asiste a la escuela en la actualidad y un 4% nunca asistió”.



Cifras de infancia y la adolescencia en el país



- 94% de los niños y niñas del Norte Argentino hasta tres años no accede a centros infantiles estatales donde puedan iniciar la estimulación, prevenir problemas de salud o permanecer al cuidado de personas capacitadas para contenerlos. En el resto del país la cifra ronda el 79%. (Informe Unicef)



- Uno de cada 10 niños, niñas y adolescentes se encuentra por debajo de la línea de pobreza.



- Uno de cada 2 niños y niñas de entre 3 y 4 años, no asiste al nivel inicial de educación.



- Uno de cada 10 adolescentes no asiste a la escuela secundaria y otro la abandona previo a su finalización.



- Un 34% de los alumnos de 15 a 17 años, tiene dos o más años de atraso escolar.



- Más de 14.500 niños, niñas y adolescentes a nivel nacional se encuentran privados de cuidados parentales.

Unos 20.000 niños, niñas y adolescentes se encuentran privados de su libertad.