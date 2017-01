Reino Unido: más de 165.000 personas firmaron un petitorio para que Trump no vaya al país

RECHAZO

Llegar a 100.000 firmas abre las puertas del Parlamento británico, por lo tanto los legisladores ya están obligados a tratar el pedido popular.

REINO UNIDO.- En muy pocas horas, más de 165.000 personas firmaron hasta hoy en el Reino Unido un petitorio para que el presidente de EEUU, Donald Trump, no realice una visita oficial al país este año, en repudio a prohibición que impuso el ingreso de ciudadanos de varios países con población musulmana al territorio estadounidense. Si un petitorio llega a las 100.000 firmas, automáticamente debe ser considerado para un debate en del Parlamento, por lo que los legisladores británicos están obligados a pronunciarse sobre este pedido popular.



Durante una visita a Estados Unidos el viernes pasado, la primera ministra británica, Theresa May, anunció que Trump había sido invitado en una visita oficial al Reino Unido, ocasión en la que se reunirá con la reina.



Miles de personas están agregando segundo a segundo sus firmas a la solicitud que fue publicada en la página web de peticiones del Parlamento británico en la que recuerda que este poder legislativo debe autorizar que Trump entre en el Reino Unido en calidad de jefe del Gobierno de Estados Unidos. Según la petición, Trump "no debería ser invitado a hacer una visita de Estado porque provocaría una situación de vergüenza a Su Majestad la Reina", informó Télam.



"La bien documentada misoginia y vulgaridad de Donald Trump lo descalifica para ser recibido por Su Majestad la Reina o el príncipe Carlos. Por lo tanto, durante su mandato presidencial, Donald Trump no debería ser invitado al Reino Unido para una visita oficial de Estado", reclamó la petición.