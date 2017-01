Una mujer denunció que un hombre habría acosado a su hija con llamadas

VIOLENCIA

La madre acusó que el adulto se habría masturbado en una videollamada.

Una mujer denunció que un ex profesor acosó a su hija a través de llamadas telefónicas. Según fuentes policiales, la madre acusó a este hombre de haber realizado una videollamada privada para mostrarse masturbándose ante la menor.



De acuerdo a la acusación, el hombre realizó varias llamadas al teléfono de la chica y tras no concretar una comunicación directa con ella, inició una videollamada y se habría mostrado masturbándose.



El hombre habría sido identificado por la madre como ex profesor de una escuela de la localidad de Famaillá y que habría sido denunciado tiempo atrás por “abuso deshonesto”.



La denuncia fue informada ya a la Justicia, de acuerdo al informe oficial.