Las noticias más relevantes de la jornada que tenés que saber

Este año el ingreso a la UNT será un experimento



Algunas carreras han tenido que adecuar su currícula para cumplir con el requisito de acceso “libre e irrestricto”, luego de que se modificara la Ley de Educación Superior N° 24.521 a fines de 2015. Por ello, en la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) se implementa un ciclo introductorio para nivelar a los egresados del secundario. En determinados casos, como en Medicina, no se eliminó el examen de ingreso, pero las autoridades señalan que la intención es trabajar en la apertura para 2018.



El Nacional está en Tucumán y los jugadores son optimistas

El plantel profesional y la comitiva dirigencial de El Nacional arribaron anoche al aeropuerto Teniente Benjamín Matienzo en un vuelo especial. “Se siente un poco la humedad pero no hay problemas. La ciudad está linda. El equipo local es el que tiene que salir a ganar. Esperamos llevarnos un resultado positivo de acá”, señaló el defensor Javier Quiñones. El conjunto ecuatoriano enfrentará el martes por la noche a Atlético Tucumán en el primer partido de la fase 2 de la Copa Libertadores.



“La Justicia me detuvo sólo por ser policía”

“La Justicia me detuvo sólo por ser un funcionario policial, no por las pruebas que existen en la causa. País generoso... en donde una banda de delincuentes golpea policías, les roban sus armas y atentan contra sus vidas y son víctimas. No encuentro palabras para expresar lo que siento ¡No soy un asesino!”, dijo el comisario Dardo Romano. Se trata del único detenido por el confuso episodio registrado en Tafí del Valle semanas atrás. Su esposa, Fátima Paliza, hizo pública una carta de Romano en el que expresa que “se encuentra injustamente detenido”, entre otras consideraciones.



Son temas actuales, pero tan polémicos que no van al recinto

La Legislatura no ha trasladado al recinto de sesiones (al menos, por ahora) varios proyectos de ley, por lo que llevan meses en el cajón de algún escritorio. Algunos refieren a temas polémicos, que despiertan opiniones contrapuestas -y muy difíciles de conciliar- en la sociedad tucumana. Otros, en tanto, apuntan a los privilegios más cuestionados que detentan determinados grupos de poder (la dirigencia política, la Policía, etcétera).



Un tema es la transparencia en la administración de los fondos públicos. Por Mesa de Entradas pasaron distintas iniciativas para que se permita el acceso a la información pública; para que se habilite un código específico de Ética Pública; y para que se discutan las Cuentas de Inversión de los últimos años, a fin de analizar los gastos efectuados por el gobierno.



Los recursos naturales, en jaque por la falta de control



Cada vez son más los cazadores y pescadores que por no cumplir las normas están acabando con la fauna en los montes y en los ríos. La Policía especializada está sobrepasada. Los amantes de la pesca y la caza reglamentarios denunciaron que una acción ilegal y pidieron mayores controles para evitar que siga la masacre de los recursos naturales. En algunos operativos se secuestraron 15 kilómetros de redes y armas valuadas en $ 500.000, según se informó.