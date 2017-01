Macri se rectificó con el feriado del 24 de marzo

MARCHA ATRÁS

El presidente firmará un Decreto de Necesidad y Urgencia tras las críticas del PJ y la UCR.

El presidente del Comité Nacional de la UCR a nivel nacional, José Corral, le pidió hoy al Gobierno nacional que acepte las miradas de quienes cuestionaron la decisión de transformar en movible al feriado del 24 de marzo, Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia.



De esta forma, el titular del radicalismo, se sumó a las voces que en los últimos días salieron al cruce del decreto de necesidad y urgencia con el que el Poder Ejecutivo modificó el calendario de feriados y, en ese marco, transformó en "movible" al Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.



"Estamos conversando con el Gobierno y a través de nuestros legisladores. Comprendemos la preocupación de diferentes instituciones en relación a que esto no signifique olvidar o restarle importancia a algo que es tan significativo. Imagínese la importancia que tiene esta discusión para los radicales, que somos quienes de algún modo lideramos el Juicio a las Juntas y el período de transición a la democracia con Raúl Alfonsín", sostuvo Corral.



En la misma línea se sumó hoy también a su voz la del diputado nacional Mario Barletta, para quien se trata de una medida que se puede revisar y consignó que le hizo saber a las autoridades del Poder Ejecutivo las dudas que le surgieron cuando conoció el contenido del decreto sobre los feriados, publicado el lunes último en el Boletín Oficial.



No obstante, remarcó que "hizo ruido" que el feriado por el Día de la Bandera, el 20 de junio, también se hiciera "movible", algo que consideró no adecuado.



Además lamentó que no se haya incluido también en el feriado del 1 de Mayo por el Día del Trabajador, la "conmemoración de la sanción de la Constitución Nacional", que se cumple ese día, y que marca el punto -argumentó- "ni más ni menos que de cuando comenzamos a ser una Nación organizada".



Sin embargo respaldó la decisión del presidente Mauricio Macri de quitar los feriados puente para que se garanticen los 180 días de clases.

El diputado se mostró interesado por ampliar el calendario escolar, por lo que apoyó que no haya más feriados puente y apostó porque se apruebe un régimen que lleve la cantidad de días del ciclo lectivo a 190.



Barletta consideró que la situación económica actual del país no otorga margen para que existan más días de descanso, y planteó que esas jornadas sólo podrían restituirse si la economía mejorara.

"Hay que hacer un esfuerzo y no tener tantos feriados, porque el país necesita de todos. Estamos en una situación en la que no nos ponemos dar el lujo de tener menos días (de trabajo)", opinó el ex intendente de Santa Fe.



"Tenemos que hacer un esfuerzo. Si la economía va funcionando y podemos darnos el gusto de tener más días de descanso, a todos nos vendrá bien", indicó Barletta. (Télam)