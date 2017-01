Protestan en el aeropuerto de Nueva York por las medidas de Trump

Obligaron a pasajeros a bajarse del avión y detuvieron a dos iraquíes.

"Enjuicien a Trump. Deporten a Melania". "Cristianos contra el veto a musulmanes". "Resistan. #NoVetos #NoMuros". "Inmigrantes, refugiados, son bienvenidos". Esas fueron algunas de las frases que llevaron escritas en carteles en el aeropuerto internacional JFK de Nueva York, donde un multitud se congregó para protestar en contra del veto del presidente Donald Trump a refugiados de países islámicos que generó además detenciones y denuncias contra el mandatario norteamericano.



Ayer, Trump firmó una decisión ejecutiva en la que suspendió por al menos 120 días el ingreso de refugiados al país y prohibió por tres meses el ingreso de viajeros de los países islámicos Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen.



La medida se ejecutó de inmediato en las terminales aéreas estadounidenses y, en Nueva York, derivó en la detención de dos iraquíes Hameed Khalid Darweesh y Haider Sameer Abdukhaleq Alshawi.



El veto de Donald Trump a los refugiados genera detenciones, demandas y protestas en el aeropuerto de Nueva York



Hameed Khalid Darweesh, uno de los dos refugiados iraquíes detenidos en el aeropuerto de Nueva York luego del decreto de Donald Trump, fue liberado esta tarde. Lo informó CNN on line, que recordó que Darweesh trabajó como intérprete para Estados Unidos durante la guerra en Irak.



Tras el veto y las detenciones, varias asociaciones estadounidenses de defensa de los derechos civiles presentaron este sábado un recurso judicial. La demanda fue presentada ante un tribunal federal de Nueva York por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y otras asociaciones, después de que dos hombres iraquíes fueran detenidos la noche del viernes en el aeropuerto JFK de Nueva York en base al decreto recién promulgado.



Pero el decreto también generó cimbronazos en otras terminales aéreas del mundo. En Holanda, por ejemplo, la compañía aérea de ese país, KLM, se negó hoy a llevar a Estados Unidos a siete pasajeros, informó un portavoz de la aerolínea a la agencia holandesa de noticias ANP.



"Nos hubiera gustado llevarlos a bordo, pero no tiene sentido", dijo el portavoz, porque "después del aterrizaje no les dejarían entrar", reprodujo Clarín.



Los afectados son dos pasajeros que pretendían viajar a Estados Unidos desde Ámsterdam, así como otros cinco que iban a emprender el vuelo desde otras ciudades. Todos tenían visados válidos.



Según el portavoz, quien no precisó la nacionalidad de los pasajeros rechazados, KLM asumió el coste del viaje de regreso de aquellos pasajeros que ya hubieran recorrido una parte del trayecto.



La compañía Qatar Airways informó a sus pasajeros que los ciudadanos de los siete países contemplados en la decisión de Washington únicamente podrán embarcar si son residentes permanentes en Estados Unidos.



En Teherán medios de prensa dieron cuenta de muchos casos de iraníes cuyo embarque hacia Estados Unidos fue rechazado.



Responsables de dos agencias de viaje, además, dijeron haber recibido instrucciones de las compañías Emirates, Etihad y Turkish Airlines de rechazar la venta de billetes incluso a ciudadanos iraníes que tengan visa estadounidense.