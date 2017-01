La CGT debatirá su estrategia de lucha este jueves

MEDIDAS

La dirigencia gremial debatirá acerca de los despidos y suspensiones en diferentes actividades, en la reunión del Consejo Directivo.

Debido a la tensión que atraviesa al conjunto de la dirigencia gremial por despidos y suspensiones en diversas actividades -fundamentalmente en el sector industrial- y en un claro intento por hacer la primera demostración de fuerza al gobierno en el 2017, la CGT debatirá este jueves un plan de lucha, en el marco de una reunión de su Consejo Directivo.



"Probablemente salga un plan lucha cuyas modalidades se discutirán", aseveró a Télam Carlos Acuña, uno de los integrantes del triunvirato que conduce la central obrera, quien remarcó que están dadas las condiciones para una protesta porque el Gobierno Nacional asume compromiso que después no cumplen, en referencia al acuerdo "antidespidos" firmado a fines de noviembre pasado entre el Gobierno, los empresarios y la CGT.



En el mismo sentido se pronunció hoy otro de los líderes de la CGT, el dirigente del gremio de la Sanidad Héctor Daer, quien advirtió que la central obrera asumirá posturas más firmes, frente a un empresariado que, según afirmaron, desconoce los acuerdos firmadosy a lo que consideró como una verdadera inacción por parte del Gobierno Nacional.



"Los despidos continúan, los precios aumentan y parece que hay una decisón del Estado de no intervenir. Ante este panorama, la CGT asumirá posturas más firmes", estableció Daer.

Por ese motivo, lo que entienden es el "incumplimiento" del acuerdo sellado el 23 de noviembre pasado en el marco de la segunda reunión de la en el marco de la segunda reunión de la Mesa de Diálogo por la Producción y el Trabajo, será uno de los principales temas que será puesto sobre la mesa cuando, el próximo jueves, se reúna el Consejo Directivo de la CGT.



Sin embargo, Acuña descartó tajantemente la posibilidad de realizar "una movilización junto a las organizaciones sociales con las que se marchó en noviembre del año pasado".



"Están las condiciones dadas para una protesta porque el Gobierno asume compromisos que después no cumplen y ¿de qué sirve mantener el diálogo con autoridades que promete cosas que luego quedan en la nada?", planteó el dirigente del gremio de la Sanidad.



También al hacer referencia al conflicto con la empresa Banghó que fabrica notebooks y tablets, y de donde fueron despedidos 200 trabajadores, Gutiérrez confirmó que durante un encuentro celebrado el miércoles en la quinta de Olivos con el presidente Mauricio Macri , la rebaja a cero del arancel a los productos de orígen extranjero es una decisión tomada.

El dirigente bancario que afronta un nuevo conflicto en su actividad porque desde la cartera laboral no se le reconoce un incremento salarial supuestamente acordado con las cámaras empresarias, comprometió la participación de su gremio en un eventual plan de lucha que disponga la central obrera.



No obstante, las posiciones en el seno de la CGT no son unánimes: algunos gremialistas no están convencidos de apoyar un plan de lucha, aunque existe un consenso generalizado de que "llegó el momento de dar una clara señal del descontento que existe", aseguró otro vocero gremial. (Télam)