Scioli sobre el cambio de los feriados: "que no nos divida lo que nos une"

POR LAS REDES

El ex candidato presidencial mostró su rechazo a la decisión del Gobierno Nacional.

El ex gobernador bonaerense y ex candidato presidencial del Frente para la Victoria, Daniel Scioli, sumó hoy su rechazo a la decisión del gobierno nacional de transformar en trasladable el feriado del 24 de marzo, y reclamó que se mantenga su "inamovibilidad".



"Que no nos divida lo que nos une", afirmó esta mañana el dirigente a través de su cuenta en la red social Twitter, en una imagen a la que acompaño con la leyenda: "mantengamos inamovibles los feriados del #24de Marzo y #2DeAbril".



De esta forma, se sumó a quienes, desde el peronismo, rechazaron la decisión de convertir en feriado trasladable al Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia, y al Día Nacional del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, comunicó Télam. "Mantengamos inalterables e inamovibles el Día de la Memoria, y el Día del Veterano y Caídos en Malvinas", reclamó Scioli.



En los últimos días, el rechazo a este aspecto del decreto de necesidad y urgencia -publicado el lunes en el Boletín Oficial- aglutinó a distintos sectores del peronismo y sumó también las voces de algunos aliados de Cambiemos como el gobernador cordobés, Juan Schiaretti.