Berlusconi será juzgado por sobornar a testigos en el caso que se lo acusa de haber tenido relaciones con una menor

INVESTIGACIÓN

El ex primer ministro italiano negó haber cometido delitos. Su juicio comenzaría el 5 de abril.

MILÁN.- Un tribunal de Italia ordenó el sábado que el ex primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, enfrente un juicio, por cargos de haber sobornado a testigos para silenciar las acusaciones de pagar para tener sexo con mujeres jóvenes.



Berlusconi fue absuelto en 2014 de los cargos de haber tenido relaciones sexuales con Karima El Mahroug, una marroquí conocida por su nombre artístico Ruby Rompecorazones, cuando ella tenía 17 años. Los fiscales acusaron más tarde que se pagaron alrededor de 10 millones de euros (11 millones de dólares) para corromper a los testigos en el caso, de los cuales, dijeron, El Mahroug recibió 7 millones.



El ex primer ministro italiano, debió ser juzgado con otros acusados de corrupción, pero su caso fue separado de ese grupo debido a problemas de salud luego de que se sometió a una cirugía de corazón. Entre los que han sido juzgados por corrupción, hay 16 mujeres que participaron en las llamadas fiestas "Bunga Bunga", que Berlusconi ofrecía en sus residencias.



Su abogado, Federico Cecconi, rechazó las acusaciones. Reconoció que el magnate ayudó financieramente a algunas de las chicas, pero insistió en que no las sobornó. "Existe el riesgo de que lo que vaya a ser juzgado aquí sea su generosidad", dijo.



Berlusconi ha negado que haya cometido delitos. Su juicio comenzaría el 5 de abril.