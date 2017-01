Aníbal Fernández no descartó presentarse como candidato en las elecciones de octubre

DECLARACIONES

"Lo constataré en mayo o junio", expresó.

BUENOS AIRES.- El ex jefe de Gabinete del kirchnerismo, Aníbal Fernández, admitió que analiza la posibilidad de ser candidato en las elecciones legislativas de octubre pero aclaró que eso lo decidirá en "mayo o junio, viendo qué es lo que conviene al peronismo". Asimismo, reiteró que ve a la ex presidente Cristina Fernández como "la única con ventaja" para una postulación.



"No es un tema que me quite el sueño. Menos presidente y gobernador, he sido todo", se jactó Fernández ante una consulta sobre su eventual candidatura y completó: "no lo puedo contestar hoy, lo contestaré en mayo o junio, viendo qué es lo que conviene al peronismo y lo que se vea en ese momento".



En declaraciones formuladas ayer a la radio MDZ Radio, sostuvo además que los casos de corrupción durante el kirchnerismo fueron "nimios", aunque el procesamiento del ex secretario de Obras Públicas, José López, "no fue bueno, y a todos esa mierda nos salpica", comunicó la agencia Dyn.



Tras considerar al ex ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo, un "candidato más", aseveró que "el único que tiene ventaja en este país se llama Cristina Fernández de Kirchner", al advertir que la ex mandataria "le lleva un campo a cualquiera que quiera competir".