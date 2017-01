Trump traba el ingreso de musulmanes radicales a EEUU

MEDIDAS

El objetivo del nuevo presidente de Estados Unidos es mantener a los terroristas fuera de su país.

ESTADOS UNIDOS.- El presidente Donald Trump firmó hoy en el Pentágono una orden ejecutiva para "impedir la entrada de terroristas radicales islámicos"a Estados Unidos.



"No los queremos aquí", dijo Trump, firmando la orden ejecutiva en presencia del vicepresidente Mike Pence y del secretario de Defensa, el general retirado James Mattis.



"Estoy estableciendo nuevas medidas de escrutinio para mantener a los terroristas radicales islámicos fuera de Estados Unidos. No los queremos aquí. Queremos estar seguros de que no se admite en el país a la misma amenaza que nuestros soldados están combatiendo en el extranjero", añadió Trump.



El presidente aseguró durante la firma de la orden ejecutiva, titulada "Protección de la Nación de la Entrada de Terroristas Extranjeros en Estados Unidos", que su gobierno solo quiere admitir en Estados Unidos "aquellos que apoyan a nuestro país y quieren profundamente a nuestro pueblo".