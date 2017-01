Inquietud del Gobierno por los intentos de usurpación en la capital

OPERATIVOS

Paul Hofer, secretario de Seguridad, informó que en la última semana se registraron ocho casos en distintos puntos de la ciudad.

El secretario de Seguridad, Paul Hofer, alertó sobre el incremento de intentos de usurpación de terrenos en la capital provincial. En la última semana, según datos oficiales, se registraron alrededor de ocho tentativas protagonizadas por grupos de personas y que llevaron a la intervención de efectivos policiales.



“La Policía neutralizó todos los intentos. En todos los casos se iniciaron investigaciones para determinar quiénes están detrás de esto. Se está documentando y, por su puesto, esto se pondrá a disposición de la fiscalía para ordenar medidas pertinentes de detención o de investigación de aquellas personas instigadoras”, afirmó el funcionario.



Hofer dejó en claro que no se trata de una acción “espontánea, sino que hay gente a la encabeza y que incentiva". “Quiere llevar adelante este tipo de movimientos para hacerse de predios que son del Estado, en algunos casos, y de propiedades privadas, en otros”.



Los intentos de usurpación se registraron en varios puntos de la capital tucumana: en Manantial Sur, en barrio Congreso, en la Autopista y por la zona del Club Los Tarcos, entre otros, según datos de la Policía. En el sector de Auotpista habrían actuado unas 300 personas.



El secretario de Seguridad informó también que hasta el momento no hubo detenciones, ya que se trataron de intentos de toma de los predios. “Los vecinos informaron en la mayoría de las situaciones. Luego, la Policía y la fiscalía actuaron de manera rápida”, comentó.



“Se trata de un delito. La Policía va a investigar, se van a documentar todos los hechos y se va a requerir la orden de detención para los involucrados”, fue el mensaje de Hofer, quien no descarta tinte político.