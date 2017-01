Florinda Meza reveló las infidelidades de Chespirito

CONFESIONES

La actriz de 67 años contó detalles de cómo era Roberto Gómez Bolaños cuando lo conoció.

En una entrevista distendida para un programa de Telemundo, Florinda Meza contó algunos detalles de la vida primera de su ex esposo, Roberto Gómez Bolaño.

La actriz, que le dio vida a Donña Florinda en la popular comedia "El Chavo del 8", recordó los inicios de la relación , que comenzó cuando ella era solamente una empleada del Chespirito, que en ese momento estaba casado y tenía seis hijos.

"Yo tenía un novio y la relación se estaba volviendo muy formal. Él vio que se le iba la oportunidad de estar conmigo y pese a estar casado me empezó a cortejar con flores, todos los días", comenzó contando Meza que luego agregó: "Yo no quería tener relaciones con él porque era mi jefe y tenía siete valijas de pasado, muy pesadas, una esposa y seis hijos, pero aparte era mi jefe y yo decía 'esto no se debe hacer ... porque de pronto te quedas sin el hombre y sin la chamba (el trabajo)'".

"Roberto era 20 años mayor que yo y sabía lo que hacía. De pronto en medio de ese asedio en una gira bailamos mucho. Lo tenía muy cerca y me seguía diciendo cosas bonitas. Su esposa era una gran mujer pero él me decía que se sentía muy mal y que tenía un distanciamiento y una brecha con su mujer, que no sabía ni cuándo empezó", continuó relatando.

A pesar de estos detalles, también contó que antes de comenzar a salir mantenían una muy buena relación y que hasta en ocasiones lo retaba cuando andaba con otras mujeres. "Yo lo regañaba mucho por andar con todas. Le hablaba de su mujer y sus hijas. Hasta lo sermoneaba. Un día en Venezuela veo salir a la camarera arreglándose, abotonándose. Le dije 'pareces burro en primavera, siquiera selecciona' y ¿sabes qué me contestó? 'ay es que me lo pidió como un favor'", relató.

Sobre el final, Meza cuestionó a los hombres de su país: "Esa doble moral de nuestros mejicanos casado, con sus hijos y su esposita en un altar, pero que creen que pueden estar con cualquiera nunca me pareció adecuada y se lo dije. Me decía que yo era su mujer ideal, y que no lo llenaban las demás. Que se sentía sólo y vacío y ahí fue cuando caí. Me dijo que le gustaría que alguien lo besara y me salió de adentro: '¿por qué no me besas a mí?', le pregunté sin saber por qué lo dije. Y le aclaré que no quería ser una mujer más en su vida, como esas tantas otras que tenía, sino 'la' mujer de su vida".

En una entrevista distendida para el programa de Telemundo, "Suelta la Sopa", Florinda Meza contó algunos detalles de la vida privada de su ex esposo, Roberto Gómez Bolaños.

La actriz, que le dio vida a Doña Florinda en la popular comedia "El Chavo del 8", recordó los inicios de la relación, que comenzó cuando ella era solamente una empleada de Chespirito, que en ese momento estaba casado y tenía seis hijos.

"Yo tenía un novio y la relación se estaba volviendo muy formal. Él vio que se le iba la oportunidad de estar conmigo y pese a estar casado me empezó a cortejar con flores todos los días", comenzó contando Meza que luego agregó: "yo no quería tener relaciones con él porque era mi jefe y tenía siete valijas de pasado, muy pesadas, una esposa y seis hijos, pero aparte era mi jefe y yo decía 'esto no se debe hacer ... porque de pronto te quedas sin el hombre y sin la chamba (el trabajo)'".

"Roberto era 20 años mayor que yo y sabía lo que hacía. De pronto en medio de ese asedio en una gira bailamos mucho. Lo tenía muy cerca y me seguía diciendo cosas bonitas. Su esposa era una gran mujer pero él me decía que se sentía muy mal y que tenía un distanciamiento y una brecha con su mujer, que no sabía ni cuándo empezó", continuó relatando.

A pesar de estos detalles, también contó que antes de comenzar a salir mantenían una muy buena relación y que hasta en ocasiones lo retaba cuando andaba con otras mujeres. "Yo lo regañaba mucho por andar con todas. Le hablaba de su mujer y sus hijas. Hasta lo sermoneaba. Un día en Venezuela veo salir a la camarera arreglándose, abotonándose. Le dije 'pareces burro en primavera, siquiera selecciona' y ¿sabes qué me contestó? 'ay es que me lo pidió como un favor'", relató.

Sobre el final, Meza cuestionó a los hombres de su país: "Esa doble moral de nuestros mejicanos casados, con sus hijos y su esposita en un altar, pero que creen que pueden estar con cualquiera nunca me pareció adecuada y se lo dije. Me decía que yo era su mujer ideal, y que no lo llenaban las demás. Que se sentía sólo y vacío y ahí fue cuando caí. Me dijo que le gustaría que alguien lo besara y me salió de adentro: '¿por qué no me besas a mí?', le pregunté sin saber por qué lo dije. Y le aclaré que no quería ser una mujer más en su vida, como esas tantas otras que tenía, sino 'la' mujer de su vida", finalizó.