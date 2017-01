Trump ataca de nuevo: "México se ha aprovechado de Estados Unidos por demasiado tiempo"

WASHINGTON, Estados Unidos.- El presidente de estadounidense Donald Trump, aseguró hoy que México "se ha aprovechado demasiado" de su país, e insistió en su hipótesis de que entre ambas naciones hay una frontera muy débil y que esa situación "debe cambiar ahora".







Mexico has taken advantage of the U.S. for long enough. Massive trade deficits & little help on the very weak border must change, NOW!