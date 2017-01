"Me encararía a 'Pampita'": la picante confesión de Lali Espósito

RESPUESTA

Así respondió la cantante a la polémica que comenzó Yanina Latorre, que aseguró que su actual novio había intentado conquistar a la modelo.

Lali Espósito gambeteó como una experta la polémica que Yanina Latorre había instalado, al asegurar que el Santiago Mocorrea, actual novio de la cantante, había querido conquistar a Pampita antes de salir con ella.

"No, eso es mentira. Nos hemos reído mucho y él se sorprende de las cosas que inventan", aclaró la ex Casi Ángeles al ser abordada por un periodista mientras caminaba por la calle Corrientes rumbo al teatro Apolo a ver la obra de su amiga, 'Mujeres Perfectas'.

Sin embargo aclaró que de haber sido cierto, no tendría por qué haberse enojado ya que fue antes de que empezaran a salir. "Me parece perfecto, ¡si es una bomba! Yo también me encararía a 'Pampita', ¡obvio!", confesó e inmediatamente, para que no se generen polémicas, aclaró: "Estoy diciendo que es una diosa, nada más, es vox pópuli".

Con estas palabras Lali despejó cualquier rumor negativo en cuanto a su nueva relación, que por lo que parece va por buen camino.

Lali Espósito gambeteó como una experta la polémica que Yanina Latorre había instalado, al asegurar que Santiago Mocorrea, actual novio de la cantante, había querido conquistar a Pampita antes de salir con ella.

"No, eso es mentira. Nos hemos reído mucho y él se sorprende de las cosas que inventan", aclaró la ex Casi Ángeles al ser abordada por la prensa mientras caminaba por la calle Corrientes rumbo al teatro Apolo a ver la obra de su amiga Candela Vetrano, 'Mujeres Perfectas'.

Sin embargo aclaró que de haber sido cierto, no tendría por qué enojarse ya que fue antes de que empezaran a salir. "Me parece perfecto, ¡si es una bomba! Yo también me encararía a 'Pampita', ¡obvio!", confesó e inmediatamente, para que no se generen polémicas, aclaró: "Estoy diciendo que es una diosa, nada más, es vox pópuli".

Con estas palabras Lali despejó cualquier rumor negativo en cuanto a su nueva relación, que por lo que parece va por buen camino.