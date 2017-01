Cristina hizo una denuncia penal por la divulgación del audio con Parrilli

La ex presidenta apuntó a "sectores de los servicios de inteligencia" a los que desplazó.

La ex presidente Cristina Kirchner hizo una denuncia penal en Santa Cruz por la divulgación del audio con Parrilli

La ex presidenta Cristina Kirchner informó vía redes sociales que presentó una denuncia penal ante la Justicia Federal de Río Gallegos por la divulgación del audio con Oscar Parrilli, ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), en la que sostuvo que esa escucha es "una maniobra de claro carácter criminal", y pidió que se investiguen, entre otros, los delitos de violación de secreto, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público, además de pedir ser querellante en la causa.

La ex presidente requirió también que se la cite para ratificar la denuncia y solicitó que suceda lo propio con todos los funcionarios responsables por las escuchas.

"Soy yo, Cristina, y los denuncio por espionaje político y persecución", manifestó la ex mandataria en sus cuentas de Twitter y Facebook, donde aseguró que, desde el final de su mandato, es "objeto de una feroz campaña de persecución política, mediática y judicial" y denunció que además es víctima de "maniobras de seguimiento" sobre sus movimientos tanto en la provincia de Santa Cruz como en sus viajes a Buenos Aires.

"No es ningún secreto que ciertos sectores de los servicios de inteligencia que desplacé de la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) se mantienen activos", señaló, y no descartó una vinculación de esos sectores con las actuales autoridades de la AFI, "todo ello bajo el amparo de la Presidencia de la Nación".

Cristina remarcó que el actual titular de la AFI, Gustavo Arribas, es "un hombre de la más íntima confianza" del presidente Mauricio Macri y agregó sobre el audio de la conversación difundido a través de distintos medios de comunicación: "resulta indudable que estamos en presencia de un grave hecho delictivo". (Télam)

