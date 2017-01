¿Te vas de vacaciones? Estos son los lugares sin peligro de contagio de fiebre amarilla

ESCAPATE

Conocé las zonas que no necesitás ponerte la vacuna para viajar.

La vacuna para prevenir la fiebre amarilla no está indicada para los viajes a las costas de Brasil y Ecuador, ya que son zonas sin peligro de contagio, indicaron desde el área de Inmunizaciones del Sistema Provincial de Salud.

“La vacuna contra la fiebre amarilla tiene tanto precauciones como contraindicaciones absolutas, por lo tanto no puede ser aplicada de forma indiscriminada”, indicó el encargado de esa Dirección, Ricardo Cortez, quien remarcó que solo está indicada para casos específicos y que no incluyen, por ejemplo, la mayoría de los destinos turísticos de la costa de Brasil: Ceará, Sergipe, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Bahía, Espíritu Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina y Rio Grande do Sul.

Tampoco es necesaria para el paso por Misiones; solo se indica la protección general a través del uso de repelente y ropa de mangas largas y colores claros.

“En cambio, para zonas selváticas de Brasil o algunos destinos específicos de países como Perú, Colombia, Venezuela o África, se indica la inmunización porque hay peligro de contagio”, explicó Cortez.

Ecuador no exige a la Argentina el certificado de vacunación contra fiebre amarilla ni para la capital, Quito, ni para la zona costera y no se aconseja su aplicación por los raros pero posibles eventos adversos que pueda causar. Si es necesaria la vacuna para visitar las regiones selváticas al este del valle central de ese país y la región amazónica.

Contraindicaciones y precauciones para recibir la vacuna contra Fiebre Amarilla

• Niños menores de 6 meses

• Antecedentes de alergia a cualquiera de los componentes de la vacuna: huevo, proteínas de pollo o gelatina

• Alteraciones del sistema inmune

• Enfermedad del timo

• Infección por VIH

• Otras inmunodeficiencias, tumores malignos y trasplantes

• Tratamientos inmunosupresores e inmunomoduladores

• Las personas comprendidas en los grupos que se detallan a continuación tienen un mayor riesgo de desarrollar efectos adversos a la vacunación, potencialmente graves, por lo que se debe evaluar la indicación de la vacunación:

– Niños entre 6 y 8 meses de vida

– Adultos de 60 años o mayores que se vacunan por primera vez contra la fiebre amarilla

– Embarazadas o mujeres en período de lactancia

La vacuna para prevenir la fiebre amarilla no está indicada para los viajes a las costas de Brasil y Ecuador, ya que son zonas sin peligro de contagio, indicaron desde el área de Inmunizaciones del Sistema Provincial de Salud.



“La vacuna contra la fiebre amarilla tiene tanto precauciones como contraindicaciones absolutas, por lo tanto no puede ser aplicada de forma indiscriminada”, indicó el encargado de esa Dirección, Ricardo Cortez, quien remarcó que solo está indicada para casos específicos y que no incluyen, por ejemplo, la mayoría de los destinos turísticos de la costa de Brasil: Ceará, Sergipe, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Bahía, Espíritu Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina y Rio Grande do Sul.



Tampoco es necesaria para el paso por Misiones; solo se indica la protección general a través del uso de repelente y ropa de mangas largas y colores claros.



“En cambio, para zonas selváticas de Brasil o algunos destinos específicos de países como Perú, Colombia, Venezuela o África, se indica la inmunización porque hay peligro de contagio”, explicó Cortez.



Ecuador no exige a la Argentina el certificado de vacunación contra fiebre amarilla ni para la capital, Quito, ni para la zona costera y no se aconseja su aplicación por los raros pero posibles eventos adversos que pueda causar. Si es necesaria la vacuna para visitar las regiones selváticas al este del valle central de ese país y la región amazónica.



Contraindicaciones y precauciones para recibir la vacuna contra Fiebre Amarilla



• Niños menores de 6 meses



• Antecedentes de alergia a cualquiera de los componentes de la vacuna: huevo, proteínas de pollo o gelatina



• Alteraciones del sistema inmune



• Enfermedad del timo



• Infección por VIH



• Otras inmunodeficiencias, tumores malignos y trasplantes



• Tratamientos inmunosupresores e inmunomoduladores



• Las personas comprendidas en los grupos que se detallan a continuación tienen un mayor riesgo de desarrollar efectos adversos a lavacunación, potencialmente graves, por lo que se debe evaluar la indicación de la vacunación:

– Niños entre 6 y 8 meses de vida



– Adultos de 60 años o mayores que se vacunan por primera vez contra la fiebre amarilla



– Embarazadas o mujeres en período de lactancia