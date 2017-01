La ruta 307 va a explotar: seis recomendaciones para subir a Tafí este fin de semana y evitar problemas

VERANO 2017

El fin de semana del Seven suele ser uno de los más convocantes de la temporada. Qué papeles tenés que llevar y cuáles son los lugares complicados del camino.

1- Armate de paciencia: si hay un fin de semana convocante en Tafí del Valle, sin dudas es el del Seven de Rugby, así que desde esta tarde hasta el domingo entrada la noche, la ruta 307 será un hervidero de vehículos que subirán y bajarán. Lo mejor que podés hacer es manejar tranquilo, asumir que es probable que el viaje demore un poco más que lo habitual y evitar las maniobras peligrosas.

2- Una buena opción para aquellos que quieran evitar demoras es viajar tarde en la noche o muy temprano en la mañana. Si tenés la posibilidad de hacerlo, te damos algunas recomendaciones: la primera y más importante es que no importa cuántas miles de veces hayas hecho el camino durante el día, de noche es otra cosa; si bien hay menos tráfico, mentalmente cuesta un poco más ubicarse y quizás se te complique un poco calcular las distancias para hacer los sobrepasos (al menos hasta que te acostumbres). Por otro lado, tené en cuenta que durante la noche suben muchos camiones, así que no te escandalices si en plena madrugada te topás con un "trencito" de vehículos. Una más: como es habitual, los animales sueltos son los dueños de la 307, así que no te confíes, porque te podés topar con vacas y caballos, y sufrir un accidente.

3- Si bien personal de Vialidad realiza bacheos de manera permanente a lo largo del tramo que une Acheral con Tafí del Valle, en la zona de Las Mesadas (pasando el control policial que está cerca de Santa Lucía) suele haber baches grandes. Por eso, es recomendable bajar la velocidad en ese lugar y prestarle atención al camino. No son pocos los que reventaron una cubierta en alguno de esos cráteres.

4- Entre Tafí del Valle y El Mollar hay al menos tres estaciones de servicio en las que llenar el tanque, así que por el abastecimiento de combustible no deberías preocuparte. Pero seguramente la demanda va a ser muy alta, así que si tenés que cargar nafta lo mejor será que te armes de paciencia.

5- Hay una zona del camino que se ha vuelto particularmente riesgosa. Son los alrededores del campamento de Vialidad que se encuentra abajo, junto al río, donde está la gruta. Los fines de semana, esa zona se llena de gente que va a bañarse al río y a hacer asados. Los vehículos quedan amontonados en las banquinas. Y los niños y adultos cruzan de un lado al otro de la ruta de manera permanente. Lo mismo ocurre en la zona del Indio, lugar elegido por familias y amigos para pasar el día al aire libre. Por eso, es recomedable sacar el pie del acelerador y pasar despacio.

6- No te olvides que para circular tenés que llevar el carnet de manejo (no debe estar vencido), la cédula verde, la azul (en caso de que no seas el dueño del auto), y el comprobante del pago del seguro. Además, en las rutas de la provincia rige la alcoholemia cero, es decir, quien conduzca no puede haber bebido ni una gota de alcohol.